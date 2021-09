Superávit da balança comercial na 2ª semana de setembro é de US$ 1,399 bi

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,399 bilhão na segunda semana de setembro. De acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (13) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,379 bilhões e importações de US$ 3,980 bilhões.

Em setembro, a balança comercial acumula saldo superavitário em US$ 2,043 bilhões até o dia 12, com exportações em US$ 9,069 bilhões e importações de US$ 7,025 bilhões.

No acumulado do ano, o saldo comercial é superavitário em US$ 54,154 bilhões.

As exportações registraram aumento de 49,3% na média diária de setembro ante o mesmo período do ano passado, com crescimento de US$ 58,81 milhões (34,9%) em Agropecuária; crescimento de US$ 129,19 milhões (55,3%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 234,11 milhões (50,7%) em produtos da Indústria de Transformação.

Já as importações subiram 60,4% no período, com crescimento de US$ 7,17 milhões (46,7%) em Agropecuária; crescimento de US$ 46,52 milhões (254,3%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 316,11 milhões (54,1%) em produtos da Indústria de Transformação.