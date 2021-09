Bolsas da Europa fecham em alta com exterior ameno, BCE e impulso de petroleiras

As bolsas da Europa fecharam em alta nesta segunda-feira (13) em meio a um ambiente ameno no exterior, apesar de ainda persistirem preocupações com o impacto da variante delta da Covid-19 no crescimento econômico global. Investidores também continuaram a digerir a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que foi divulgada na semana passada. Uma alta do petróleo também ajudou a impulsionar empresas do setor energético. Nesse cenário, o índice pan-europeu Stoxx 600 encerrou o dia com ganho de 0,29%, a 467,69 pontos.