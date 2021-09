Bolsas da Ásia fecham em alta, após EUA e China discutirem relação bilateral

As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada nesta sexta-feira (10), reagindo à notícia de que os presidentes dos EUA e da China conversaram por telefone, após passarem meses sem fazer contato direto.

O índice acionário japonês Nikkei subiu 1,25% em Tóquio, a 30.381,84 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 1,91% em Hong Kong, a 26.205,91 pontos, o sul-coreano Kospi se valorizou 0,36% em Seul, a 3.125,76 pontos, e o Taiex registrou alta de 0,98% em Taiwan, a 17.474,57 pontos.

Na China continental, os ganhos foram modestos: o Xangai Composto subiu 0,27%, a 3.703,11 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,31%, a 2.502,02 pontos.

O apetite por risco na Ásia veio após o presidente dos EUA, Joe Biden, telefonar ao presidente chinês, Xi Jinping, em meio a uma crescente frustração do governo americano com a baixa produtividade das discussões entre times dos dois lados desde o início da gestão do democrata.

A ligação, que ocorreu na noite de quinta-feira pelo horário de Washington, marcou apenas a segunda vez que os líderes conversam desde que Biden assumiu a presidência, há sete meses. As relações bilaterais, que já eram tensas, se deterioraram ainda mais neste período.

Em comunicado, a Casa Branca afirmou que Biden e Xi "tiveram uma ampla e estratégica discussão em que trataram de áreas em que nossos interesses convergem, e áreas em que nossos interesses, valores e perspectivas divergem".

Os ganhos na região asiática vieram também um dia após o Banco Central Europeu (BCE) decidir "recalibrar" as compras de ativos do programa emergencial conhecido como PEPP, evitando o chamado tapering.

Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul, recuperando-se parcialmente da forte queda do pregão anterior. O S&P/ASX 200 avançou 0,50% em Sydney, a 7.406,60 pontos.