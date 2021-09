Latam Brasil retoma 82% da oferta de assentos da malha doméstica em setembro

A Latam Brasil informou nesta quinta-feira que vai operar, em setembro, 82% da sua oferta doméstica de assentos (medida em ASK) em relação a igual período de 2019, período pré-pandemia. Na comparação anual, a oferta da empresa deve ser 220% maior.

Ao todo, serão 466 voos nacionais diários da Latam no Brasil, impulsionados por crescimento no Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo e Amazonas.

"Estamos cada vez mais próximos dos níveis pré-pandêmicos nos voos domésticos e atentos ao avanço do processo de vacinação contra a Covid-19. É por isso que já superamos a quantidade de aeroportos brasileiros que atendíamos antes da pandemia", afirmou em nota o diretor de vendas e marketing da Latam Brasil, Diogo Elias.

Agora, a Latam voa para 45 destinos no Brasil. Ainda neste ano, a companhia vai abrir mais quatro novos destinos no País a partir de novembro.

Do Brasil para o exterior, a Latam retomou 20% da sua oferta de assentos em relação a setembro de 2019, com voos restabelecidos para 13 destinos. "A retomada não é diferente no internacional. Embora mais lenta, já aumentamos rapidamente a oferta para os próximos meses mediante as recentes aberturas de fronteiras para o turista brasileiro", acrescentou Elias.

Operação global

Somadas todas as suas filiais, o grupo Latam prevê retomar até 53% da sua oferta total (ASK) em setembro de 2021 na comparação com igual intervalo de 2019, e espera retomar entre 65% e 70% desta capacidade até dezembro. Em agosto deste ano, o grupo havia retomado 49,7% do ASK.

Ao todo, o grupo deve operar neste mês quase 970 voos diários (domésticos e internacionais), para 117 destinos em 16 países. Na divisão de cargas, a companhia programou 990 voos em aeronaves cargueiras, o que representa 16% a mais do que em setembro de 2019. "Todas as projeções estão sujeitas à evolução da pandemia, bem como às restrições de viagens estabelecidas pelos países", destacou na nota.

Em agosto de 2021, o grupo registrou uma demanda (medida em RPK) de 44,7% na comparação com igual período de 2019, e uma oferta (ASK) de 49,7% na mesma base de comparação, resultando em uma taxa de ocupação de 75,3%. No transporte de cargas, também em comparação com agosto de 2019, o grupo registrou uma ocupação de 61,9%, aumento de 7,4 pontos porcentuais.