Crise hidrelétrica enfrentará período mais crítico até novembro

O ditado que afirma que “a situação tende a piorar antes de melhorar” encaixa-se perfeitamente quanto às perspectivas para o setor elétrico brasileiro em relação à disponibilidade de energia para os próximos meses. A escassez hídrica, que fez o principal subsistema de reservatórios de usinas do País, o Sudeste/Centro-Oeste, abrir esta semana a 20,37% de capacidade, deverá continuar com níveis baixos e provavelmente agravar até, pelo menos, novembro, quando é esperado o início do regime de chuvas naquela região. Até lá, o governo federal prevê medidas de redução do consumo de eletricidade para evitar o maior temor do setor, o racionamento. Além disso, a perspectiva é do acionamento constante das termelétricas, o que impactará o custo da energia.

A atenção está focada na região Sudeste/Centro-Oeste, pois essa área é considerada a “caixa d’água” do Brasil, representando cerca de 70% da capacidade de armazenamento hidrelétrico do País, sendo que a energia hídrica é responsável por aproximadamente 60% da capacidade nacional de geração elétrica. O especialista em middle office da Ludfor Energia, Maikon Del Ré Perin, adianta que a estimativa é de que os reservatórios naquela região baixem ainda mais nos próximos meses, atingindo patamares de 8% a 10% até novembro e dezembro, ou seja, menos da metade do que se verifica atualmente.

Ele explica que, mesmo que as chuvas iniciem em setembro ou outubro, o solo está muito seco, assim as primeiras precipitações servirão para umedecer o terreno e somente após um período de 20 a 25 dias, dependendo da intensidade das chuvas, é que a vazão dos rios começaria a aumentar e se elevaria o nível dos reservatórios. Perin acrescenta que, além da dificuldade de oferta de energia, outro fator que impactou a capacidade de abastecimento foi o aumento do consumo com a retomada da economia. A perspectiva é que as demandas cresçam ainda mais no verão, com a elevação das temperaturas e a intensificação do uso de aparelhos de ar condicionado.

O integrante da Ludfor Energia adverte que se as chuvas futuras forem abaixo das expectativas, a crise energética pode se agravar e se estender para o primeiro trimestre de 2022. Perin considera pequena a chance de o governo estabelecer cortes obrigatórios e programados de carga em determinados dias e horários. “Mas, eu não nego a possiblidade de ocorrer alguns pequenos blecautes de energia em algumas regiões do País”, adverte.

O especialista em middle office da Ludfor destaca que o governo federal já está adotando ações para atenuar os reflexos da escassez hídrica como a preservação de reservatórios e a promoção de campanhas de redução do consumo de energia.

Duas medidas a curto prazo, determinadas por resoluções da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG), entidade proposta pelo governo federal, dizem respeito à estipulação de um novo patamar de bandeira tarifária e ao lançamento do Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica. As bandeiras tarifárias são um sistema que onera as contas de luz quando a energia hídrica não está abundante e é necessário ativar as termelétricas, que normalmente têm um custo de geração maior. A recentemente criada “Bandeira Escassez Hídrica” terá um custo de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos.

Essa cobrança valerá para todos os consumidores do Sistema Elétrico Interligado Nacional (SIN) de setembro deste ano a abril de 2022, com exceção dos consumidores inscritos na tarifa social de energia elétrica. Com a alteração da bandeira, o aumento da tarifa média residencial será de 6,78%. Já o programa de redução do consumo de energia elétrica prevê que o consumidor do grupo B (residenciais, pequenos comércios e rurais) que diminuir seu consumo, nos meses de setembro a dezembro de 2021, em 10% em relação à média do que foi consumido nos mesmos meses de 2020, receberá um bônus de R$ 0,50 por kWh economizado, ou seja, R$ 50,00 para cada 100 kWh reduzido. O bônus é limitado à diminuição de 20% e será creditado como abatimento do valor a pagar na conta de luz subsequente.