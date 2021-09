Pavimentação da ERS-118 promete aquecer turismo em Viamão

A pavimentação de 14,5 quilômetros da ERS-118 e a perspectiva de facilitar a circulação do público animam os agentes ligados à atividade turística em Viamão. A colocação do asfalto ocorrerá das proximidades do hotel Vila Ventura Ecoresort, ainda em território viamonense, até o bairro Lami, em Porto Alegre. A obra, recentemente anunciada pelo governo do Estado, deverá ser concluída no final do próximo ano e receberá R$ 17,67 milhões em investimentos.

O prefeito de Viamão, Valdir Bonatto, enfatiza que o empreendimento permitirá o melhor desenvolvimento do turismo local. Ele destaca que há na região o projeto conhecido como Rota das Especiarias, cujo maior obstáculo para o seu fortalecimento é a dificuldade de acesso e mobilidade fora das zonas urbanas do município. A iniciativa consiste em empreendimentos rurais que oferecem diversos tipos de serviços e produtos, como conservas de frutas, pães, queijos, sucos, cucas, entre outros.

A pauta da pavimentação na região é uma demanda antiga. Um trecho de um pouco mais de quatro quilômetros de estrada de chão foi asfaltado em 2014, quando o hotel Vila Ventura recebeu a seleção equatoriana de futebol que disputaria a Copa do Mundo no Brasil. Já havia na ocasião a previsão da continuidade da pavimentação da ERS-118 (que na localidade assume outros nomes durante o seu trajeto, como Hartur José Gatino e Capororoca) por mais cerca de 20 quilômetros, alcançando o parque de Itapuã. No entanto, desde aquela época os trabalhos não foram adiante.

Para o diretor do Vila Ventura, Samuel da Silveira, a continuidade da pavimentação é muito importante, pois se trata de uma área com diversos atrativos, entre eles o parque de Itapuã. "Que, para mim, é o principal potencial turístico que temos no Rio Grande do Sul", enfatiza o empresário. Justamente depois das obras nos 14,5 quilômetros, do total dos 80 quilômetros da ERS-118, vão restar somente 4,7 quilômetros em Itapuã sem asfalto. A licitação para pavimentar também esse segmento deve ser aberta ainda em 2021 e a perspectiva é da conclusão das obras em 2022.

Silveira argumenta que, antes da pavimentação alcançar o Vila Ventura, qualquer chuva atrapalhava muito a vinda das pessoas para o hotel e outras propriedades no entorno ainda sofrem com essa situação. "Estamos falando de um turismo rural, mas até a pessoa chegar com o seu carro no destino, tem que ter o asfalto, isso vai oportunizar o desenvolvimento da região como um todo", prevê.