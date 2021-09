Ouro fecha em baixa, com mercado aguardando publicação do payroll nos EUA

O contratos mais líquido do ouro fechou em baixa nesta quinta-feira (2), em mais uma sessão com movimentos leves do nos preços do metal, com o mercado aguardando a publicação na sexta-feira (3) do payroll (dado de emprego) de agosto nos Estados Unidos. A leitura no número de vagas criadas no país durante o último mês é vista como uma potencial medida para os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), com uma possível retirada gradual de estímulo sendo observada.

O ouro com entrega prevista para dezembro recuou 0,25%, a US$ 1.811,50 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Segundo o Commerzbank, nos últimos dias, praticamente não houve movimentos de preços significativos para ouro, que foi cotado dentro de um corredor de US$ 20 desde o início da semana. "A atenção já está voltada para os dados do mercado de trabalho de amanhã, pois isso pode determinar quando o Fed começará a reduzir suas compras de títulos", aponta o banco alemão.

Nas últimas semanas, uma série de dirigentes da autoridade monetária apontou a importância do quadro do emprego para sua decisão.

Um relatório robusto do mercado de trabalho poderia fazer com que as expectativa para a alta de juros subissem novamente, aponta o Commerzbank. Uma alta nos rendimentos tende a pressionar o ouro, uma vez que o metal não rende juros. De acordo com média dos especialistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, foram criadas 750 mil vagas nos EUA em agosto.

O banco alemão lembra que após os dados de um mês atrás, o ouro caiu cerca de US$ 100 no espaço de dois dias de negociação, embora tenha sido capaz de recuperar suas perdas em duas semanas. "Não esperamos uma queda de preço tão pronunciada desta vez, mesmo que os dados se mostrem mais fortes do que o previsto", avalia.