RGE ultrapassará R$ 1 bilhão em investimentos feitos em 2021

O fechamento de 2021 marcará a primeira vez na sua história que a distribuidora gaúcha de energia RGE superará o patamar de R$ 1 bilhão em investimento anual. Até então, o maior desembolso feito pela companhia tinha sido em 2020, com

R$ 960 milhões.

Conforme o presidente da concessionária, Marco Antônio Villela de Abreu, até o último mês de junho o aporte feito no acumulado deste ano foi de aproximadamente R$ 540 milhões. Entre os empreendimentos concluídos em 2021, o executivo cita a linha de energia Planalto - Pinhal, com extensão de 28 quilômetros. O custo da obra foi na ordem de R$ 30 milhões e servirá para aliviar a carga das subestações de Planalto e Frederico Westphalen. Também a linha Lajeado 2 - Arroio do Meio foi finalizada no primeiro trimestre e abrangeu R$ 13,5 milhões. Já a ampliação da subestação de energia Getúlio Vargas absorveu R$ 13,2 milhões.

Abreu acrescenta que entre 2021 e 2025 a estimativa atual da concessionária é investir em torno de R$ 5,5 bilhões e, entre outras ações, está dentro do montante a implantação de 30 novas subestações. "São iniciativas para satisfazer o crescimento da demanda e atender melhor aos nossos clientes", frisa o dirigente. Atualmente, a RGE fornece energia para cerca de 3 milhões de unidades consumidoras espalhadas por 381 municípios do Rio Grande do Sul.

Outra aposta da empresa é quanto à digitalização do atendimento ao público, feito remotamente. O nível de digitalização dos serviços da companhia, que há cinco anos era na ordem de 51%, atingiu o patamar de 85,5% em 2021. Apenas no ano passado foram mais de 29 milhões de atendimentos gerados dessa forma, 82% do total.

O presidente da RGE falou sobre o plano de investimentos da empresa no Rio Grande do Sul no evento Tá na Mesa promovido nesta quarta-feira (1) pela Federasul de maneira online. Abreu também aproveitou a ocasião para passar dicas sobre o consumo consciente de energia, já que o País enfrenta uma crise de escassez quanto à hidreletricidade.

O dirigente lembra que o ar condicionado pode representar até 15% do valor da conta de luz e, para economizar, as janelas e portas dos espaços devem permanecer fechadas quando o aparelho estiver funcionando. Se o ambiente for ficar desocupado por mais tempo, o ideal é desligá-lo. Ele salienta ainda que, nos dias quentes, é aconselhável colocar o chuveiro na posição verão, o que permite diminuir em 30% o consumo durante o banho.