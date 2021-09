Escassez e preços altos de matérias-primas freiam a produção industrial gaúcha

A indústria gaúcha continua a sentir o impacto negativo provocado pela escassez e o preço elevado de matéria-prima. Segundo apontou pesquisas realizadas pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), já são quatro trimestres consecutivos que a indústria indica a falta ou o alto custo de insumos como o principal problema enfrentado. “Temos falta ou alto custo dos insumos em quase todos os setores da indústria, o que torna o cenário preocupante”, afirma o presidente da entidade, Gilberto Porcello Petry.

Segundo Petry, a indústria convive com indefinições que se agravaram durante a pandemia, provocadas em parte por reajustes nos preços que superaram os 100%, podendo alcançar até os 300% em algumas situações. “Quanto mais complexo for o setor e com maiores etapas de produção, maior é o risco de ser afetado por essa crise nas cadeias de suprimentos”, reforça.

Nos dois primeiros trimestres de 2021, a falta ou o custo dos insumos foi o maior entrave apontado em pesquisas de sondagem realizadas pela federação com indústrias gaúchas. De janeiro a março, 74,4% citaram este problema, percentual que subiu para 75% entre abril e junho. De acordo com o presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do Rio Grande do Sul (Sinplast), Gerson Haas, o problema da escassez de insumos se acentuou durante a crise da pandemia, com aumento dos preços no setor que chegaram a ultrapassar os 100%. Ao usar muita matéria-prima importada, o segmento é bastante impactado pelos valores e pela restrição de fornecimento.

O aumento de consumo de plástico durante a pandemia foi influenciado, entre outros fatores, pela produção de bilhões de seringas e máscaras descartáveis que utilizam o insumo, assim como pelo crescimento do serviço de entrega de refeições em residências com embalagens plásticas. Além disso, pontua Haas, que não vê a possibilidade de alteração nesse cenário ainda em 2021, com a falta de vidro no mercado, muitas indústrias migraram para o plástico para embalarem seus produtos, aumentando a demanda. Para ele, trabalhar mais a economia circular, reciclando e reutilizando embalagens plásticas, além de contribuir com o meio ambiente, ajudaria a enfrentar a escassez no futuro.

Já nos setores industriais que utilizam o aço, a dificuldade de abastecimento segue preocupante. “O aço teve uma certa normalização, mas ainda não está 100% resolvido”, diz o vice-presidente de relações institucionais do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), Ruben Bisi. O problema maior está no fornecimento de aços especiais, utilizados por exemplo na fabricação de ferramentas de corte. Na China, observa Bisi, o preço do minério de ferro já mostra redução, mas ele recorda que entre março de 2020 e março de 2021, o reajuste na tonelada do aço chegou a 210% para empresas menores em negociação com distribuidores. Para as empresas maiores, com condições de comprar diretamente da usina, esse aumento chegou a 80%.

Um levantamento feito em junho deste ano pelo Simecs entre suas empresas associadas mostrou que 66% indicaram dificuldades em conseguir aço para a produção. Para 43% delas, o aumento nos preços de alguns tipos de aço superou os 100%. Bisi aponta para outro problema grave, a falta de semicondutores que paralisou a produção em fábricas como a Marcopolo e a GM, entrave para o qual não vislumbra solução no curto prazo, visto que as fabricantes de semicondutores têm priorizado o fornecimento de peças para a produção de televisores, celulares e games.