Motel Medieval está à venda por R$ 4 milhões e atrai investidores do RS

Quem disse que é preciso ir até à Itália para ver de perto os castelos da arquitetura da Idade Média? Uma réplica dessas edificações pode ser conferida na zona Norte de Porto Alegre. Desde sua fundação, em 1990, o Motel Medieval chama a atenção de quem passa pelos arredores da rua Dona Alzira. Até mesmo de quem não é seu público-alvo.

“Estava passeando com a minha neta na região logo após a inauguração do motel. Ela tinha cinco anos na época, e me fez parar para ver o castelo. Perguntou quem morava ali, quando viu vários carros esperando para entrar. Eu respondi que o movimento era porque a princesa que morava ali daria uma festa”, conta o aposentado José Gladenir Alves, que se diverte ao lembrar da situação.

O fato é que, basta uma busca no Google Imagens, para ver inúmeros registros da imponente construção, que agora está desativada. O Medieval fechou as portas. Não pela espera de um príncipe, mas de um comprador. E os candidatos começam a aparecer, todos eles do Rio Grande do Sul, até o momento.

O “dote” para conquistar o castelo requer do interessado um bom investimento. “Estamos pedindo R$ 4 milhões pelo empreendimento, mas abertos à negociação”, diz Eduardo Santos, um dos três sócios do Motel Medieval.

Foi justamente a vontade dos outros sócios que determinou o destino do empreendimento. Santos lembra que, mesmo antes da pandemia, eles já demonstravam o interesse em encerrar as atividades. “Estamos há mais de 40 anos no ramo. Eles decidiram curtir um pouco a vida”, conta, ao admitir que o momento, para ele, ainda não chegou.

Santos segue empreendendo na atividade, como sócio do Motel Sherwood, localizado no bairro Jardim Botânico, também na Capital. É para o Sherwood que estão sendo convidados a frequentar os clientes que lamentaram o fechamento do Medieval.

Para dispensar os 22 funcionários que trabalhavam no Medieval, os empresários gastaram mais de R$ 300 mil em indenizações. Questionado sobre o faturamento do motel, Santos não revela números, e garante que nunca teve prejuízo. “O empreendimento é direcionado ao ramo moteleiro e sempre com clientes que primam por qualidade, alto padrão de higienização e excelente atendimento em seus serviços”, diz, orgulhoso.

O investidor que fechar negócio com os empreendedores do Medieval terá que administrar 3.026,49 metros quadrados de área onde estão distribuídas 32 unidades: 15 apartamentos luxo, quatro minissuítes, quatro minissuítes, seis minissuítes com banheira de hidromassagem e sete suítes. As unidades são equipadas com som com CD, frigobar, cama, espelhos, tevê, condicionador de ar split, Wi-Fi, mesa com duas cadeiras, banheiro e garagem individual, algumas delas para dois carros. E, o principal: “deve procurar usar as redes sociais, manter-se atualizado e oferecer serviços de excelente qualidade aos seus clientes”, aconselha Santos.