Unimed anuncia novo aporte de R$ 15 milhões em hospital em Caxias do Sul

A diretoria da Unimed Nordeste-RS anunciou novo investimento de R$ 15 milhões, com aplicação programada até junho de 2022, para ampliação e modernização do complexo hospitalar, em Caxias do Sul. Com este valor, a cooperativa médica eleva para R$ 30 milhões o aporte a ser consolidado desde o início da pandemia. No plano consta a abertura de 38 novos leitos clínicos e oncológicos no sexto andar do bloco B, com inauguração programada até dezembro. Paralelamente, uma nova UTI, com 20 leitos, está sendo construída junto ao bloco A, o que deixará a instituição com 40 vagas fixas de tratamento intensivo. A abertura da UTI está projetada para junho de 2022, mês em que a cooperativa comemora 50 anos de fundação.

De acordo com o presidente da cooperativa, Ronaldo Mattia, a pandemia tem exigido movimentação diária e constante, obrigando à revisão do número de leitos, equipamentos, medicamentos e equipes, a fim de ajustar a estrutura à realidade. “Desde o começo da pandemia, em março de 2020, até maio passado, investimos em torno de R$ 15 milhões em estrutura, equipamentos, medicamentos e equipes”, contabiliza.

De março de 2020 a agosto de 2021, foram hospitalizados no complexo 1.338 beneficiários com covid-19, dos quais 617 em leitos de unidades e terapia intensiva. “Graças aos protocolos diferenciados de atendimento, a taxa de sobrevivência dos internados em UTI na Unimed Nordeste-RS foi acima de 60%, bem superior à média nacional”, registrou.

Desde o surgimento de casos de covid-19 na região, o complexo hospitalar abriu 55 novos leitos de UTI, elevando o total para 79 por determinados períodos. Para garantir o atendimento na pandemia, foram contratados 200 profissionais, entre médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos. Também houve a inauguração de leitos clínicos no sétimo andar do complexo, voltados ao tratamento especializado para pacientes com covid-19.

Entre outros investimentos recentes estão a ampliação e melhorias nas estruturas de prontos atendimentos; inauguração do Espaço + Saúde (que concentra em um só lugar o Núcleo Unifácil e uma série de serviços, como medicina preventiva, central de vacinas, vendas de planos de saúde e Unimed Odonto); e os lançamentos do Unifácil, plano de saúde que traz um novo conceito de atendimento) e da quinta unidade da Farmácia Unimed.

O Sistema Unimed detém 51,31% do mercado de planos de saúde da região nos 17 municípios da área de abrangência da Unimed Nordeste-RS. São 2.791 funcionários, 380,6 mil beneficiários, 8.388 empresas clientes e 1.210 médicos cooperados, que realizam em torno de 80 mil atendimentos pelo plano de saúde nos consultórios, com apoio de rede credenciada de prestadores de serviços. Inaugurado em 2004, o complexo hospitalar tem estrutura de 42 mil m², onde ocorrem média de 50 mil atendimentos mensais. Hoje, são 150 leitos clínicos e cirúrgicos, além dos de UTI.