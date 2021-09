Ex-Churrasquinho do Chef reabre com alta gastronomia e até lagosta

O antigo Churrasquinho do Chef, situado na esquina da rua Vasco da Gama, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, cedeu lugar a um novo negócio, que irá funcionar com capacidade para 250 pessoas. Baseado em alta gastronomia - e tendo como atrativo principal um cardápio de pratos de frutos do mar -, o restaurante e bar POA Al Mare deve abrir as portas no local em outubro.

Segundo o sócio-proprietário da empresa, Leandro Martins dos Santos, estão sendo aplicados R$ 800 mil em obras de reforma do prédio, que iniciaram em julho, e devem ser entregeus até a segunda quinzena de setembro. "Estamos mudando praticamente a casa toda: abrimos a área da cozinha (que antes era apenas uma churrasqueira) para adequar com departamentos internos divididos", resume Santos, que é empresário do ramo de serviços e comprou o negócio em maio deste ano. Além de dois andares de restaurante, o espaço também contará com um lounge bar, que funcionará das 17h às 20h, com foco em happy hour.

"Para separar estes dois ambientes, iremos implementar dois aquários decorativos, bem estruturados na área central do prédio", conta o sócio-proprietário do novo estabelecimento. Além dele, um antigo funcionário da Rede Pedrini, Henrique Souza da Silva, que tinha participação minoritária na empresa que trabalhava com churrasco há 20 anos naquele ponto, também está à frente do negócio.

Natural de São Paulo, Santos afirma que antes de escolher o ramo, realizou ampla pesquisa na cidade. "É um conceito de empreendimento novo em Porto Alegre, será o primeiro restaurante a oferecer buffet livre de frutos do mar (aos finais de semana) na Capital", revela.

No cardápio, haverá desde risotos especiais e diversas receitas de camarões até lagosta, além de duas opções de carnes para não adeptos do atrativo principal da casa. "Também ofereceremos entradas marcantes, como ceviche (prato da culinária peruana baseado em peixe cru marinado em suco de limão ou lima)", destaca Santos. Os valores irão girar em torno de R$ 200,00 e o empreendimento funcionará de terças a domingo, até meia-noite.

"Os pratos de alta gastronomia serão exclusividade dos jantares e dos finais de semana, pois também atenderemos empresas próximas no horário do almoço durante a semana, com um cardápio mais diversificado", pondera o sócio-proprietário.

Segundo Santos, no longe bar haverá música ao vivo (voa e violão) e "chopp em dobro". Os clientes contarão ainda com uma petiscaria de alto nível, com opções variadas, incluindo uma linha de frutos do mar, garante o sócio-proprietário. "A partir do dia 20 de setembro, iremos iniciar os testes de cozinha, e confeccionar pratos, para iniciar a operação", adianta. O negócio contará com dois chefs: Claudio Valença e Vitor Hugo, além de outras 23 pessoas na equipe.