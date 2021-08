Rede de Farmácias São João inaugura 70ª loja em Porto Alegre

A Rede de Farmácias São João celebrou neste sábado (28) a abertura da 70ª loja na capital gaúcha. A nova filial tem sede na avenida Osvaldo Aranha, 1.300 (esquina com a Felipe Camarão), no bairro Bom Fim, em Porto Alegre.

A instalação é totalmente diferenciada, ampla, moderna e com entrega na vizinhança para melhor atender a comunidade. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 8h às 21h. A equipe também está disponível pelo WhatsApp: (54) 99704-6267.

Em um projeto voltado para aproximar cada vez mais a Rede de seus clientes, e assim garantir a facilidade de encontrar uma loja sem grandes deslocamentos, a São João investe em expansão e incentivo ao desenvolvimento da capital gaúcha. “Não há proteção social sem trabalho, emprego e renda. É isso que fazemos todos os dias muito com muito esforço, dedicação e resultados que mostram que estamos no caminho certo”, avalia o presidente da Rede de Farmácias São João, Pedro Henrique Brair.

“Era um antigo sonho da empresa ter uma loja maior no Bairro Bom Fim e é com muito orgulho que inauguramos essa loja ampla, moderna e com salas exclusivas para detecção da Covid-19. Nesta filial, são 12 novos colaboradores”, conta Rafael Kovalski, coordenador Regional Rede de Farmácias São João.

Na inauguração, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, destacou a importância da rede para o município na forte contribuição para geração de empregos, economia local e saúde: “Somos hoje a campeã das capitais do Brasil em vacinação contra a Covid-19, mais de 1 milhão e 600 mil vacinas, e chegamos a este patamar com a ajuda da São João. A empresa nos auxiliou na campanha e também na doação de álcool gel. Nosso desejo é que possamos, em breve, chegar ao número de 93 Farmácias São João na cidade, uma em cada bairro”.

Neste ano, a empresa ultrapassou a marca de 800 farmácias, em mais de 200 municípios, e um quadro de mais de 14 mil colaboradores. Com mais de quatro décadas de atuação, a São João é a 4ª maior rede do varejo farmacêutico do Brasil e maior do Sul (RS, SC e PR).

Memorial da Gratidão

Na abertura da nova filial, com a presença de autoridades e comunidade do bairro, foi anunciada ainda uma parceria com a Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs) para criação do Memorial da Gratidão Amrigs: a pandemia através da arte.

“Um memorial que lembrará, para sempre, os profissionais da saúde que trabalharam no combate à Covid-19 e aos que, infelizmente, perderam suas vidas para o vírus. A obra, com mais de 7m, será composta por três painéis que abordam as narrativas fundamentais da pandemia: a morte, a ciência e a cura”, explica o presidente da Amrigs, Gerson Junqueira Jr.

De acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM), desde o início da pandemia em 2020, mais de 800 médicos morreram pelo novo coronavírus no Brasil, sendo cerca de 2% no Estado. A obra de arte que será criada pelo escultor e médico Paulo Favalli faz parte da celebração dos 70 anos da associação.