BC altera data de início da fase 3 de Open Banking para 29 de outubro

O Banco Central ajustou o cronograma do Open Banking e alterou a data de início da implementação do compartilhamento do serviço de iniciação de transação de pagamento Pix de 30 de agosto para 29 de outubro de 2021. Esse era o cronograma previsto para a Fase 3 de implementação do Open Banking, que tem outras etapas para outros meios de pagamento. A mudança consta de Resolução divulgada nesta sexta-feira no BC Correio.