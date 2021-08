Cresce uso da energia solar no campo no Rio Grande do Sul

Uma solução que é costumeiramente percebida nos telhados das residências dos centros urbanos cada vez mais se propaga no meio rural: a instalação de painéis fotovoltaicos para a obtenção de energia elétrica a partir do sol. A prática, conhecida como geração distribuída (na qual o consumidor produz sua própria energia), devido a vantagens, como a possibilidade da redução da conta de luz, tem sido intensificada por produtores ligados à atividade agrícola.

Segundo dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), dos 785 MW de capacidade instalada em micro e minigeração distribuída no Rio Grande do Sul, 15,4% é proveniente do segmento rural, sendo superada pelas classes residencial e comercial, mas acima da industrial, que tem uma participação de 10,4%. Para o diretor da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Fábio Avancini Rodrigues, o aumento da utilização da energia solar no campo é uma tendência.

O dirigente argumenta que tanto pequenos como grandes produtores estão aproveitando a ferramenta, já que se ampliou o acesso ao financiamento para equipamentos dessa natureza. “E os painéis fotovoltaicos estão cada vez mais eficientes e apresentando um custo de implementação mais barato”, destaca. Rodrigues comenta que a energia produzida pode ser empregada para alimentar bombas d’ água, sistemas de irrigação, aquecimento, atender ao consumo da residência do produtor, entre outras demandas.

Já o vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Eugênio Zanetti, confirma que está havendo um crescimento do uso da energia solar no campo. Ele enfatiza que a eletricidade hoje está diretamente ligada aos custos de produção. “Além disso, é uma energia limpa e renovável e hoje vivemos uma deficiência quanto à oferta de hidreletricidade”, ressalta Zanetti.

Conforme o dirigente, o pequeno produtor também está buscando essa solução, desde que tenha um nível de consumo de energia que faça o investimento valer a pena. O integrante da Fetag vê muitos produtores ligados à bovinocultura, avicultura e quem precisa fazer irrigação adotando a geração fotovoltaica.

O diretor-geral da Ecosul Energias (empresa que comercializa e instala sistemas fotovoltaicos), Alan Eduardo Spier, acrescenta que a energia elétrica fornecida pelas distribuidoras está ficando cada vez mais cara e os subsídios da luz para os consumidores rurais estão diminuindo. Spier salienta ainda que a geração fotovoltaica ajuda a melhorar a qualidade da energia no campo. Geralmente, na área rural há muita oscilação nas redes elétricas que abastecem às propriedades, pois não contam com uma estrutura tão robusta quanto as dos grandes centros urbanos, o que pode ocasionar a queima de equipamentos.

“Quando se tem um sistema fotovoltaico, ele estabiliza, porque a energia que é gerada dele sai totalmente estável”, frisa o diretor-geral da Ecosul Energias. De acordo com ele, o retorno do investimento feito em um empreendimento fotovoltaico no meio rural tem oscilado entre três a oito anos, dependendo do tamanho do projeto.

Geração distribuída solar fotovoltaica por classe de consumo no Rio Grande do Sul (por potência instalada):

Residencial: 39,7%

Comercial e Serviços: 33,9%

Rural: 15,4%

Indústria: 10,4%

Iluminação, poder e serviços públicos: 0,6%.

Fonte: Absolar