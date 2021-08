Magazine Luiza dará 'dinheiro de volta' em compra a partir de R$ 30 no McDonald's

Com foco em ganhar clientes para sua carteira digital, o Magazine Luiza anuncia nesta quinta-feira (26) uma ação com o McDonald's que dá R$ 10 de 'dinheiro de volta' para quem gastar a partir de R$ 30 na rede de lanchonetes e pagar com PIX, usando a Carteira Digital MagaluPay. Atualmente o MagaluPay tem 3,3 milhões de contas abertas.

O braço financeiro do Magazine Luiza, como um todo, é uma das maiores apostas da companhia para aumentar sua geração de receita.

Os investimentos em promoções e subsídios para ganhar terreno são feitos também com foco em pessoas jurídicas (os lojistas virtuais que vendem pela plataforma da empresa).

A companhia agora oferece a eles conta corrente gratuita, maquininhas com preços reduzidos, além de testar produtos de crédito mais abrangentes que a antecipação de recebíveis.

Em evento recente com esses lojistas virtuais, o diretor de Fintech da companhia, Robson Dantas, foi questionado - em coletiva de imprensa - se tantos serviços gratuitos e custos de maquininhas subsidiados não devem afetar os números da empresa, como acontece em alguns casos na concorrência.

Dantas afirmou que o fato de a fintech estar embarcada no aplicativo principal do Magazine Luiza torna os custos de aquisição de clientes mais baratos. O MagaluPay, carteira digital para pessoas físicas, cuja a promoção com o McDonald's visa alavancar, também é acessível via aplicativo principal do Magazine Luiza.

A ação promocional terá duração de duas semanas e não é válida para Santa Catarina, pois a praça não aceita pagamentos realizados via PIX. Cada usuário pode acumular até R$ 30 de 'dinheiro de volta' e usar o valor da forma como desejar: de pagamentos a transferências.