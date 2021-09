Com três novas franquias abertas em um dia, Jorge Bischoff aposta em expansão

Apostando na retomada econômica, a grife gaúcha Jorge Bischoff abriu três novas franquias em um único dia, em agosto. As novas lojas, nas capitais paulista e paranaense e em Governador Valadares, em Minas Gerais, completam oito dos 13 espaços que devem ser inaugurados ainda neste ano. Com isso, serão 91 unidades em todo o Brasil, em uma expansão que contraria a crise enfrentada por muitas empresas.

Mesmo em franco crescimento, o CEO e designer Jorge Bischoff, que empresta seu nome à marca, garante que passar pela pandemia não foi fácil. “Foi o momento mais desafiador pelo qual já passamos. Logo no começo, em março do ano passado, foi um susto muito grande. Todas as operações fechadas, as lojas multimarcas com as quais trabalhamos também. As indústrias não sabiam o que iria acontecer com a produção em andamento. Foi assustador, mas começamos a entender que teríamos de criar alternativas. Tínhamos um e-commerce indo muito bem e parceiros fortes. Adequamos as lojas para que elas trabalhassem de portas fechadas. E as coisas foram evoluindo. Fizemos um ano razoável em 2020. Depois, janeiro e fevereiro deste ano foram muito bons, com maior confiança das pessoas. E, em março, começou tudo de novo, mas, neste momento, já estávamos mais preparados e as equipes, bem treinadas”, conta.

O conhecimento adquirido nas dificuldades e um trabalho que começou ainda antes da crise têm garantido que 2021 seja um ano próspero para os negócios. Segundo Bischoff, a marca está prestes a concluir um profundo plano de modernização das ferramentas de tecnologia e de fortalecimento da cultura. “Desde antes da pandemia, estávamos trabalhando com um projeto, com um alto investimento, para a reorganização da nossa área de informática. Temos também investimentos na área de distribuição e, há pouco, mudamos para um novo centro de distribuição, muito mais moderno. Em paralelo, intensificamos o treinamento das equipes, independentemente da frente de trabalho, porque são elas que passam as nossas ideias para o público. Então, estamos voltando muito fortes. Esperamos terminar 2021 com um faturamento semelhante ao de 2019 e com uma perspectiva de crescimento de, no mínimo, 15%, descontada a inflação, no próximo ano.”