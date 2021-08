Em expansão, gestora de condomínios projeta alta de 65% para o ano

Com nove anos de mercado, completados no domingo (22), a Protec projeta faturamento de R$ 20 milhões para este ano, crescimento de 65% sobre 2020, e encaminha plano de expandir atuação para a Região Metropolitana de Santa Catarina, além de agregar serviços de portaria remota e mercado digital. Considerada a maior empresa de serviços e administração de condomínios e de trabalhos para a construção civil da Serra Gaúcha, a marca tem carteira com mais de 11 mil clientes em Flores da Cunha, onde está sediada, Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves, Canoas, Campo Bom, São Leopoldo, Guaíba, Viamão, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Gravataí, Esteio, Passo Fundo e São Paulo.

A companhia, que ainda tem unidades em Caxias do Sul e Canoas, elevou o quadro de funcionários em 150%, passando de 100 para 250 colaboradores, entre os anos de 2019 e 2021. O diretor-geral Paulo Roberto Oliveira vê os números com entusiasmo. “O que começamos em 2012 com um propósito simples, de resolver os problemas de condomínios, se expandiu para a oferta de uma grande gama de serviços que vai além da administração condominial e chega até a instalação de energia solar. "Credito muito deste crescimento à inovação, da atenção ao mercado e como ele se expandiu nos últimos anos”, avalia.

Oliveira acrescenta que uma das novidades é o aplicativo disponibilizado para condomínios e empresas. Desde 2019, o sistema possibilita que os condôminos abram chamados de serviços, acessem faturas e documentos, e façam reservas de áreas comuns. “Tivemos aumento de 25% no número de usuários do app no último ano. Hoje são mais de 12 mil pessoas com acesso a essa tecnologia. A ferramenta pode ser usada inclusive em condomínios não administrados pela Protec”, reforça.

A Protec presta serviços para condomínios, empresas, residências e construtoras. Tem na carteira de clientes algumas das principais marcas do setor da construção civil da região e do país, como MRV Engenharia, Viezzer Engenharia, Belmais Construtora e Lotus Incorporadora, e do ramo automobilístico, como o Grupo IESA BMW.