Cinco redes de supermercados fazem fusão no RS

Em um complexo processo de fusão e reorganização societária que vem sendo conduzido há 10 meses, cinco redes supermercadistas, licenciadas da marca Unisuper e que, em conjunto, detêm o controle acionário do grupo, uniram suas operações, resultando em uma nova estrutura com 26 lojas, 1300 funcionários e faturamento projetado de R$ 560 milhões para 2021. Com este movimento, o Grupo Unisuper, que aparecia na 15ª posição entre os maiores do Rio Grande do Sul, no ranking divulgado em maio deste ano pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), saltará para a 9ª posição.

A transação societária, que foi estruturada e conduzida pela Bateleur e contou com o assessoramento jurídico do escritório MBZ, envolveu a formatação da governança do Grupo. Marcos Kern, que ocupava a presidência de uma das redes que se fundiram, será o presidente do Conselho de Administração, então constituído. A gestão executiva da companhia será conduzida por Sandro Formenton, que presidia outro grupo supermercadista envolvido na fusão e o próprio grupo Unisuper, e será o CEO, e João Ligabue, como diretor executivo.

“Esta operação permitirá que a Unisuper esteja presente na vizinhança de nossos clientes e nas suas vidas. Pretendemos abrir 20 lojas nos próximos três anos. Queremos ser a escolha de conveniência, economia, mix de produtos e melhor experiência para o nosso cliente”, afirma Formenton. “Além disso, com investimentos em armazenagem, logística, serviços e marketing, reforçamos nossa estrutura para o atendimento do nosso licenciado, que sempre foi e continuará sendo o diferencial da Unisuper. Conhecemos muito bem esta realidade e estamos preparados para atendê-los cada vez melhor”, completa o CEO do Grupo Unisuper.