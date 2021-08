Ouro tem leve alta, mantendo nível à espera de Simpósio de Jackson Hole do Fed

O ouro fechou em leve alta nesta terça-feira (24) mantendo-se acima do nível de US$ 1,8 mil, retomado na sessão de segunda-feira. Um dólar sem impulso ante rivais e expectativas pelo Simpósio de Jackson Hole do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) seguem como os principais drivers para o metal precioso.

O ouro com entrega prevista para dezembro avançou 0,12%, a US$ 1.808,50 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Na maior parte da sessão, o índice DXY, que mede a variação do dólar ante seis pares fortes, recuou próximo da estabilidade, com leves altas do euro e do iene sobre a divisa norte-americana.

Segundo o Commerzbank, o dólar fraco tem emprestado suporte ao ouro, enquanto investidores esperam pelo Simpósio de Jackson Hole do Fed, em especial pelo discurso do presidente do BC dos EUA, Jerome Powell, que ocorre na próxima sexta-feira (27).

A divulgação de índices de gerentes de compras (PMIs, na sigla em inglês) de julho fracos nos EUA alimentou especulação no mercado de que o Fed não deve anunciar o tapering - como é chamado a redução gradual dos estímulos monetários - durante o evento desta semana, diz o Commerzbank.

A perspectiva de apoio monetário por mais tempo fortalece o ouro, segundo o banco alemão.