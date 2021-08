Guerra volta ao mercado em setembro

A marca de implementos rodoviários Guerra retorna ao mercado brasileiro, em setembro, com a produção das primeiras 300 unidades do modelo rodotrem graneleiro da Série Origens. A escolha do nome da série celebra a volta de uma das mais tradicionais empresas do setor produtor de implementos rodoviários, que por anos foi a segunda maior produtora do país. “Estamos sinalizando compromisso com o passado da marca ao mesmo tempo em que projetamos seu futuro”, afirma Alves Pereira, diretor executivo da empresa.

A fabricante optou por esse modelo diante do bom desempenho do mercado de agronegócios em 2021. A Série Origens está focada no segmento e o rodotrem graneleiro segue o padrão de peso bruto total combinado de 74 toneladas para transporte de grãos e outras aplicações que atendam o transporte de agroprodutos. A Guerra, com fábrica em Caxias do Sul, atuará em sintonia com a Rodofort, de Sumaré (SP), e produzirá ainda modelos basculantes e tanques para o segmento de veículos pesados.

A equipe responsável pela reativação da Guerra tem aproximadamente 100 profissionais, a maioria contratada na Serra Gaúcha. O bom estado do maquinário, mesmo há quatro anos inoperante, surpreendeu a direção. “A qualidade do serviço da equipe de manutenção foi um dos fatores que fez a diferença e nos permitiu manter o cronograma de trabalho”, assinala o executivo. A Rodofort arrematou as instalações e a marca da Guerra em leilão por aproximadamente R$ 95 milhões. Outros R$ 10 milhões estão sendo investidos para a retomada do negócio.