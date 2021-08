Fonte eólica superará geração fóssil no País até 2030

O atendimento de compromissos assumidos por diversas nações para reduzirem as emissões de gases que provocam o efeito estufa passa pela mudança na matriz energética desses países. No caso do Brasil, um passo nesse sentido é a perspectiva de que até 2030 a geração elétrica a partir da fonte eólica supere em capacidade instalada as termelétricas alimentadas com combustíveis fósseis (como carvão e gás natural). Outra produção renovável que deverá se equiparar a essas térmicas é a solar.

Conforme dados do Ministério de Minas e Energia, atualmente, dos 186 mil MW de capacidade instalada de energia elétrica no Brasil, 61% é proveniente de fonte hidráulica, 15% de térmicas fósseis, 10% de usinas eólicas, 9% de bioenergia, 4% de solar e 1% de nuclear. Para 2030, a expectativa é atingir uma capacidade instalada de 236 mil MW, sendo 49% de produção hidráulica, 14% de eólica, 13% de solar, 13% de fósseis, 10% de bioenergia e 1% de nuclear. As informações, apresentadas nesta segunda-feira (16) durante o Seminário Energias Renováveis e Desenvolvimento, promovido pelo BRDE, demonstram que nos próximos anos haverá uma redução da participação hidrelétrica na matriz elétrica brasileira, que será compensada pelo crescimento das fontes eólicas e solar.

Essa condição deve-se ao fato que muitos dos aproveitamentos hidrelétricos disponíveis no País já estão sendo explorados, contudo chama a atenção a limitação do uso das fontes fósseis. Hoje, a matriz elétrica nacional é 85% renovável e deve chegar a um percentual de 86% em 2030 (a título de comparação, em 2018, a matriz elétrica do planeta era apenas 23% renovável).

A secretária-executiva do Ministério de Minas e Energia, Marisete Pereira, reforça que o Brasil tem uma necessidade crescente de energia, porém, paralelamente, em abril desse ano, durante a Cúpula Mundial de Líderes pelo Clima, antecipou de 2060 para 2050 a sua meta de neutralidade climática. “É um tema que está nas nossas agendas”, frisa Marisete.

Ela ressalta ainda que o desenvolvimento das fontes eólica e solar está em linha com esse objetivo. No âmbito da energia solar, que vem crescendo muito no País com a geração distribuída (em que o consumidor produz sua própria energia), a integrante do ministério de Minas e Energia informa que em agosto deste ano mais de 700 mil consumidores adotavam a prática da chamada GD, propiciando uma capacidade instalada de 6,6 mil MW. A geração distribuída deve atingir nos próximos nove anos algo entre 16,8 MW mil e 24,5 MW mil de capacidade instalada.

Marisete acrescenta que em breve outras formas de produção de energia sustentável, como a partir de resíduos sólidos urbanos, eólica offshore (no mar) e hidrogênio, deverão entrar com mais força no Brasil. Já o diretor do Departamento de Informações e Estudos Energéticos do Ministério de Minas e Energia, André Luiz Rodrigues Osório, acrescenta que não tem como fugir da questão da transição energética. Esse assunto, segundo ele, vai afetar cada vez mais as questões comerciais, de investimentos e pesquisas. O dirigente comenta que cabe a cada nação aproveitar suas vantagens competitivas. “Mas, não dá para fugir desse mundo de baixo carbono”, adverte.

Osório comenta que, entre os anos de 2019 e 2020, aumentou em 61,1% a geração fotovoltaica no País e reduziu em 22,1% a produção elétrica a partir do carvão. Ele informa ainda que até 2030 os investimentos em geração e transmissão de energia elétrica no Brasil deverão alcançar cerca de R$ 365 bilhões. Se forem levados em conta os investimentos em energia de forma geral, não apenas para a produção elétrica, mas também como combustível na área de transporte, por exemplo, analisando também a estimativa de aportes na exploração e produção de petróleo, gás natural, derivados de petróleo e biocombustíveis, a cifra passa dos R$ 2,6 trilhões.