Grupo Ultra confirma venda da Oxiteno que tem unidade em Triunfo por US$ 1,3 bilhão

A Ultrapar (Grupo Ultra) informou que assinou contrato para a venda da totalidade das ações da Oxiteno para a empresa tailandesa Indorama Ventures PLC por US$ 1,3 bilhão, dos quais US$ 1,150 bilhão no fechamento da transação, sujeito a ajustes usuais, como variações de capital de giro e da posição da dívida líquida, e US$ 150 milhões no segundo aniversário após o fechamento. A Oxiteno produz especialidades químicas e tem uma das suas fábricas situadas no Polo Petroquímico de Triunfo.

A iniciativa também é vista pelo mercado como uma forma do Grupo Ultra obter os recursos necessários para concluir a aquisição da refinaria Alberto Pasqualini, localizada em Canoas. A empresa já fez uma proposta sigilosa à Petrobras e a consolidação do negócio é esperada para ocorrer até o final de outubro.

"Em consistência com os anúncios de desinvestimento da Extrafarma e da ConectCar, a venda da Oxiteno está alinhada à revisão de portfólio que a Ultrapar vem informando aos seus acionistas e ao mercado de capitais. Com negócios mais complementares e sinérgicos, a Ultrapar conclui a fase de racionalização do seu portfólio e irá concentrar seus esforços em desenvolver oportunidades de investimentos nas verticais de energia e infraestrutura, com foco crescente na transição energética, alavancada pelo seu portfólio e expertise", afirma o Grupo Ultra sobre a alienação da Oxiteno, em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A Ultrapar aponta que a Indorama e a Oxiteno possuem sinergias nos negócios de óxidos integrados e derivados, especificamente no portfólio downstream de tensoativos. Além da posição relevante da Oxiteno na América Latina, acrescenta, a transação proporciona à Indorama acesso a "plataformas inovadoras em mercados finais e tecnologias atraentes, diversificação geográfica aprimorada e forte capacidade de inovação".

"Estamos satisfeitos que alcançamos este acordo com uma das empresas líderes globais na indústria química, com sinergias relevantes, que nos possibilitou alcançar um valor atrativo para a transação", comenta o CEO da Ultrapar, Frederico Curado. A combinação dos negócios criará um player relevante na produção de etoxilados nas Américas e o segundo maior do mundo.

A empresa observa que a consumação da transação está sujeita a determinadas condições usuais em negócios desta natureza, incluindo aprovação pelas autoridades concorrenciais brasileiras e americanas. Será concedido, ainda, direito de preferência aos acionistas da Ultrapar que desejarem adquirir ações da Oxiteno, na proporção das respectivas participações no capital social da Ultrapar e pelo mesmo preço por ação a ser pago pela Indorama, nos termos do artigo 253 da Lei das S.A..

Conforme a empresa, os acionistas da Ultrapar que exercerem tal direito passarão a ser acionistas diretamente da Oxiteno, companhia de capital fechado e sem liquidez. A Ultrapar convocará brevemente uma assembleia geral de acionistas na qual será formalizado o oferecimento do referido direito de preferência, com o detalhamento do procedimento para o seu eventual exercício.

A Oxiteno afirma que manterá o curso normal de seus negócios de maneira independente até o fechamento da transação. A companhia é uma das maiores produtoras de óxido de eteno e de seus principais derivados na América Latina, grande produtora de especialidades químicas e a única produtora de álcoois graxos e co-produtos na região. A empresa possui doze unidades industriais no Brasil, Estados Unidos, Uruguai, México e Venezuela e escritórios comerciais na Argentina, Bélgica, China e Colômbia. Seus produtos são empregados em muitos setores industriais, como cosméticos, detergentes, defensivos agrícolas, poliéster, embalagens, petróleo e tintas e vernizes.