Dona do Frango Assado, Pizza Hut e KFC reverte prejuízo e tem lucro de R$ 21,1 milhões

A International Meal Company (IMC), dona da rede Frango Assado e das operações de Pizza Hut e KFC no Brasil, reverteu o prejuízo de R$ 383,8 milhões do segundo trimestre de 2020 em lucro líquido de R$ 21,1 milhões entre abril e junho deste ano. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação) ajustado consolidado, que tinha ficado negativo em R$ 27 milhões no segundo trimestre do ano passado, atingiu agora R$ 77,9 milhões.

Já a receita líquida neste trimestre chegou a R$ 445,4 milhões, um aumento de 195,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Este desempenho foi atingido principalmente pela retomada das vendas nos EUA, Caribe e Brasil, impulsionada pelos avanços nos calendários da vacinação e flexibilização das restrições em todas as regiões. A companhia informou que a adaptação ao cenário, como a migração de uma importante parte das vendas para os canais digitais, foi fundamental para esta reação.

"Ao longo deste período, implementamos uma série de iniciativas para acelerar nossas vendas, com o foco nos canais digitais, melhor gestão do mix e inovação de produtos nas nossas principais marcas. Em Pizza Hut, por exemplo, lançamos cinco sabores regionais com custo de produção adequado e maior valor percebido pelo consumidor, permitindo assim o incremento em rentabilidade e mais opções dentro do portfólio", comenta Alexandre Santoro, CEO Global da IMC.

Um dos destaques no aumento da receita foi a expansão da rede Margaritaville nos Estados Unidos e as novas lojas de KFC no Brasil, trazendo um incremento importante para a companhia, neste período.

Além disso, com a diminuição das medidas restritivas, principalmente na América do Norte, aliada ao avanço da vacinação, houve um aumento no fluxo das lojas das redes de restaurantes da IMC. Esta alta foi observada também no movimento de passageiros no aeroporto do Panamá, que impactou positivamente as operações do Caribe.

"Ficamos animados com os resultados do segundo trimestre, porém, estamos conscientes dos desafios que temos pela frente, e de que a nossa jornada de transformação e recuperação está apenas começando", diz o executivo.