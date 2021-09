Agência JKR expande mercado para o Canadá

Com sede em Porto Alegre, a Agência JKR, após quase 10 anos de atuação nas principais áreas da comunicação, gestão e criatividade, está ampliando suas atividades no mercado internacional. Desde 2014, a empresa tem operação comercial em Doral, na Flórida (EUA), onde atende, principalmente, empresários brasileiros que possuem negócios na região de Miami, Orlando e Tampa. Agora, expande sua atuação para o Canadá.

Um grupo de investidores locais vai criar uma operação no país da América do Norte, atuando em parceria com os profissionais da agência gaúcha. Trata-se da JKR Agency Canada.

Sócios investidores do Canadá destacam qualidade da publicidade brasileira. Crédito: Roberta Di Chiara/DIVULGAÇÃO/JC

Diretor-executivo da JKR, Rodrigo Hoffmann detalha o negócio. “Recebemos convite para a criação de novas operações no Canadá, que tem grande demanda de marketing digital, performance e vendas online.” Hoffmann explica que a parceira teve quatro meses de negociação até ser efetivada.

Agora, as operações começaram. O diretor da JKR cita que para a execução deste projeto, a agência convidou colaboradores que falam inglês. E, do time de 50 pessoas que atuam em Porto Alegre, 16 que são fluentes no idioma estrangeiro estão participando do projeto, mantendo funções atuais e acrescentando atividades do projeto canadense. “É uma experiência nova e muito legal, as pessoas trabalhando, falando inglês, daqui de Porto Alegre”, descreve Hoffmann.

Toronto foi a cidade escolhida pelos investidores canadenses como a sede da agência naquele país. “É uma cidade com mais de 3 milhões de habitantes e um dos grandes polos econômicos da região”, observa o executivo.

A JKR ainda está em fase de estruturação no Canadá e, mesmo sem ter iniciado a captação de clientes, já está com três contas locais. “Vamos atender o mercado canadense com a nossa força de trabalho aqui do Brasil e colaboradores lá.” Hoffmann considera o momento especial para agência. “Um grupo estrangeiro optar pela parceria conosco é um reconhecimento que nos enche de orgulho.”

Em nota enviada pela agência, os investidores do Canadá comentam a parceria. Paulo Cardoso, gaúcho que vive há 10 anos fora do país será o diretor de operações no Canadá, destaca a sua relação com o Estado como um dos fatores do negócio, bem como a qualidade do trabalho de profissionais gaúchos. Melissa Pauli, diretora de marketing no Canadá, observa que a população local é extremamente conectada e que o mercado publicitário brasileiro é reconhecido por ser criativo e disruptivo, o que vai ser um diferencial. E Marnie Kay, diretora de Desenvolvimento de Negócios JKR Agency Canada, já antevê a possibilidade de ampliar a atuação para outros países.

Toronto foi a cidade escolhida para ser sede da JKR Agency Canada. Crédito: FREEPIK/DIVULGAÇÃO/JC