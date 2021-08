CGT Eletrosul vende participação em empresa responsável por cinco parques eólicos no RS

A CGT Eletrosul está disponibilizando o edital de venda da sua participação na Livramento Holding S.A., responsável por cinco parques eólicos no Rio Grande do Sul, localizados em Santana do Livramento. Está sendo ofertada a venda da totalidade das ações da CGT Eletrosul, correspondente a 78%, com possibilidade de alienação conjunta da participação societária detida pelo acionista minoritário.

A Livramento Holding S.A. é responsável pela exploração dos parques eólicos Cerro Chato IV, Cerro Chato V, Cerro Chato VI, Cerro dos Trindade e Ibirapuitã I, projeto que totaliza 79,2 MW de capacidade instalada. O empreendimento está em operação comercial desde 2015, com preços e demais condições estabelecidos em contratos de longo prazo no Ambiente de Contratação Livre (ACL) vigentes até 2031.

Atualmente, Ibirapuitã I é o único parque eólico operacional, com 25,2 MW. Os demais parques encontram-se inoperantes e descontratados, com infraestrutura e acessos estabelecidos, porém com contingências ativas e passivas. Em maio de 2018, um temporal derrubou as torres do complexo eólico de Cerro Chato

Já foram protocolados pedidos de renovação das Licenças de Operação (LO), sendo identificada oportunidade de expansão da capacidade instalada dos ativos em desinvestimento. O empreendimento Ibirapuitã I conta com financiamento concedido com custos competitivos e previsão de liquidação até 2031.

As inscrições dos proponentes interessados em participar do processo de alienação estão abertas no período de 11 de agosto a 29 de outubro. O edital e demais documentos podem ser acessados no site www.cgteletrosul.gov.br. O canal para perguntas e esclarecimentos deve ser consultado por meio de plataforma de segurança utilizada para o data room, mediante inscrição.