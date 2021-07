Bandeira de supermercado de bairro abrirá em antiga filial da rede Dia em Porto Alegre

Moradores do bairro Santana, no entorno da rua Vicente da Fontoura, em Porto Alegre, acompanham de perto e com curiosidade a instalação do sucessor do ponto que, até setembro de 2020 , teve uma unidade da rede Dia, que se retirou completamente do Rio Grande do Sul.

Sai a bandeira francesa e entra uma autenticamente gaúcha, no melhor estilo de "súper de bairro", formato que registra expansão na pandemia. A sucessora é prova disso.

A nova filial do Supermercado Gauchão, da Rede Grande Sul, deve ser inaugurada em 4 de agosto. Os preparativos estão na reta final, faltando os últimos detalhes do acabamento do paisagismo na entrada e ligações de sistemas e parte de tecnologia. O layout interno, com prateleiras na cor preta, áreas frias, açougue e demais setores, está já montado.

A nova loja celebra a expansão da marca no ano em que comemora 40 anos.

Segundo a diretora executiva da empresa, Agnes Passos, a reforma do imóvel envolveu investimento de R$ 1,5 milhão. Esta é a segunda operação da varejista em Porto Alegre, que tem matriz há 18 anos na avenida Antônio de Carvalho, em espaço de mais de 845 metros quadrados, no bairro Jardim Carvalho. A bandeira chegou a ter outra unidade, no bairro Auxiliadora, mas o ponto foi vendido, em 2005, para o grupo Unisuper, explica Agnes.

adquiridas pela Rede Polo . O Dia tinha como público alvo classes populares. Na rua Vicente da Fontoura, 1225, funcionava uma das 70 lojas da rede Dia no Rio Grande do Sul. Cinquenta e sete delas foram. O Dia tinha como público alvo classes populares.

Já a nova operação do Supermercado Gauchão irá atender a maioria das camadas econômicas, de A a D, com um mix variado, que incluirá produtos naturais, carnes nobres e vasta opções de hortigranjeiros, detalha a diretora.

"Aproveitamos alguns balcões refrigerados da antiga loja, criamos uma sala de reunião e caprichamos na decoração, para garantir um ambiente confortável", complementa Agnes.

"Quem passa por aqui já pode ver a nossa imensa parede verde. Quando os clientes entrarem, terão uma surpresa positiva: além da qualidade, do preço justo e do bom atendimento que já nos caracteriza, escolhemos um mobiliário bonito e aconchegante", valoriza a diretora.

O ambiente interno da loja tem corredores temáticos. As prateleiras de produtos ostentam plaquinhas azuis, que seguem o mesmo design das de rua da Capital, com nomes bem sugestivos: Rua do Chimarrão, Rua do Café com Leite, Rua Mesa de Bar e Rua de Casa.

Bandeira deve abrir mais quatro lojas até 2026, com foco em bairros nobres

O investimento soma a compra do ponto por R$ 400 mil e a reforma dos cerca de 400 metros quadrados da loja, além da aquisição de uma máquina de suco natural, por R$ 60 mil, e melhorias no layout interno, além da implementação de um jardim vertical natural, que custou R$ 30 mil. Foram mais de três meses de obra.

A nova filial gerou cerca de 40 empregos diretos, que se somam aos 130 funcionários da matriz. Os novos funcionários foram contratados nos últimos meses.

A equipe da empresa deve aumentar no decorrer dos próximos cinco anos. Nos planos de expansão do Supermercado Gauchão, estão previstas inaugurações de mais quatro lojas até 2026, a maioria em bairros nobres. "No início do ano que vem também pretendemos abrir um restaurante na loja matriz, que terá capacidade para 80 pessoas", adianta Agnes.