Prefeituras contam com R$ 300 milhões em linha específica de financiamento do Banrisul

Câmeras de vigilância para segurança pública, ambulâncias, tratores, sistemas de geração de energia, computadores e tantos outros equipamentos necessários para a prestação dos serviços públicos poderão ser adquiridos pelas prefeituras por meio do Programa de Financiamento Especial para o Setor Público, lançado na manhã desta segunda-feira (19) pelo governo do Estado via Banrisul. O aporte inicial será de R$ 300 milhões para aquisição de bens de capital, valor que poderá ser ampliado. “Isso irá depender da demanda pelos recursos”, disse o presidente do Banrisul, Claudio Coutinho, na solenidade de lançamento.

As condições do programa preveem o financiamento de 100% do bem financiado, valor mínimo de R$ 500 mil, taxa anual CDI mais Spred Banrisul, prazo de carência de seis a 12 meses, prazo total de 60 meses (incluída a carência), sem incidência de IOF. Estão habilitados a contratar os recursos os municípios gaúchos que atendam à legislação que trata dos limites do endividamento para o setor público.

Para o governador Eduardo Leite, que participou da solenidade, esta é uma oportunidade para que os prefeitos, em início de mandato, possam melhorar a prestação dos serviços públicos com condições especiais de financiamento. “Ao ajudar os municípios a se tornarem melhores, o Estado também se torna melhor”, afirmou, ao destacar que o Banrisul, por meio do programa, dará condições especiais para aquisição de bens que modernizem o setor público.

A medida foi comemorada pelo presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Eduardo Bonotto. “A parceria com o Banrisul em iniciativas como esta tem contribuído para o desenvolvimento dos municípios gaúchos.”