Leite assina contrato de concessão da RSC-287 nesta terça-feira

contrato de concessão da rodovia RSC-287 , uma das principais ligações em municípios do Centro do Estado, na ligação entre Santa Maria e Tabaí, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), será assinado nesta terça-feira (20), segundo nota do governo gaúcho. O ato será na própria rodovia no acesso a Santa Cruz do Sul.

O governador Eduardo Leite vai ao município para a formalização do contrato. Será a primeira concessão de estrada no atual governo. O grupo espanhol Sacyr vai assumir a ligação , em trecho de 204,5 quilômetros a ser duplicado nos dois sentidos. O Sacyr venceu com proposta de pedágio de R$ 3,36. A concessão será por 30 anos.

O consórcio espanhol deverá investir R$ 2,7 bilhões na conservação e manutenção da rodovia, além de garantir melhoramentos e ampliação da infraestrutura. Do montante previsto, R$ 1 bilhão devem ser investidos já nos primeiros dez anos. O cronograma de obras em todo o período inclui a duplicação dos 204,5 quilômetros de extensão nos dois sentidos de fluxo, beneficiando diretamente 12 cidades.

Além desse contrato, o governo prepara a concessão de mais de 1,1 mil quilômetros . Municípios das regiões afetadas pediram mais prazo para analisar a proposta que o Estado apresentou sobre as obras que serão incluídas no leilão das áreas.

Leite vai ainda assinar um convênio com a Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul (Apesc) para ofertar cursos de graduação no formato de ensino à distância (EAD) para a população privada de liberdade de estabelecimentos prisionais da região do Vale do Rio Pardo. Ao meio-dia, o governador estará na reunião-almoço Tá na Hora, da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Santa Cruz do Sul, onde apresentará seu programa de investimentos.