Pelotas terá voos diretos da Gol para São Paulo a partir de dezembro

GOL Linhas Aéreas para São Paulo a partir do dia 13 de dezembro, conforme apurou a reportagem do Jornal do Comércio. Em 30 março de 2022, será a vez de Uruguaiana ganhar linha direta para o estado paulista, seguida pelos municípios de Santo Ângelo, no dia 30 de junho, e Santa Maria, em outubro, em data ainda a ser definida. Pelotas terá voos diretos dapara São Paulo a partir do dia 13 de dezembro, conforme apurou a reportagem do. Em 30 março de 2022, será a vez de Uruguaiana ganhar linha direta para o estado paulista, seguida pelos municípios de Santo Ângelo, no dia 30 de junho, e Santa Maria, em outubro, em data ainda a ser definida.

As informações foram repassadas pela companhia aérea ao presidente da Frente Parlamentar da Aviação Regional, deputado Frederico Antunes. O parlamentar se reuniu com o presidente da GOL Linhas Aéreas, Paulo Kakinoff; o vice-presidente, Eduardo José Bernardes Neto, e os diretores Alberto Fajermann e Ciro Camargo, em São Paulo, na sexta-feira passada (16).

Em setembro deste ano, começam a ser vendidas as passagens antecipadas para os voos inter-regionais de Pelotas, Uruguaiana e Santo Ângelo. Santa Maria entrará na venda antecipada em seguida, uma vez que o sistema gera bilhetes apenas dentro do período de um ano. Em Pelotas e Santo Ângelo, a GOL irá operar com aeronaves 737, e em Uruguaiana e Santa Maria com ATR-72.

Para o deputado Frederico Antunes, a inclusão desses municípios à malha da GOL permite que a companhia abranja todas as regiões do Estado, uma vez que a companhia já oferece voos diretos para São Paulo em Caxias do Sul e Passo Fundo. “São Paulo é o grande centro comercial do País. Muitas empresas com sede lá têm interesses aqui. Isso facilita firmar raízes e prospectar novos negócios”, destaca o parlamentar.

Em abril deste ano, Kakinoff havia informado sobre a intenção de operar com as novas linhas ao governador Eduardo Leite e solicitado a adesão ao Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR-RS).