Volta da capacidade de 100% nos restaurantes gera divergências

novos protocolos de flexibilização vigentes em Porto Alegre Conformedesde a última sexta-feira (16), bares e restaurantes operaram, neste sábado (17), com 100% da sua capacidade. O primeiro fim de semana sem restrições na recepção de clientes foi motivo de celebração para empreendedores do setor. Há, também, quem tenha optado por manter a capacidade reduzida.

O proprietário do Matracafé, na Zona Sul de Porto Alegre, Leonardo Oliveira, faz parte do segundo grupo. Ele optou pela cautela por conta do estágio atual da pandemia do coronavírus. “Vamos manter a capacidade reduzida ainda. O movimento continua abaixo do normal. Veremos como ficará para frente”, disse ele, acrescentando que se preocupa com o fato de ter muitos clientes idosos.

Luísa Hilgemann, do Bistrô Pimenta Rosa, que funciona no Clube Jangadeiros, lembra que, apesar da liberação, é necessário respeitar a quantidade de pessoas por metragem, o que, segundo ela, não gera nenhuma alteração na rotina do negócio. “Não conseguimos, de fato, aumentar a capacidade anterior, pois precisamos respeitar o distanciamento entre as mesas”, relata. Nas últimas semanas, no entanto, ela tem notado que as pessoas têm estado mais confortáveis em estar no estabelecimento. "Provavelmente, por conta da vacinação e do nosso respeito aos protocolos”, interpreta.

Mariana Opptiz, sócia do Mirá, na avenida Mariland, n° 556, bairro São João, relata que ampliou a capacidade da operação para receber os clientes, que também percebe estarem mais confiantes para frequentar restaurantes. "Notamos uma confiança maior nas pessoas, que estão se permitindo voltar a viver o lazer, que é esse momento do almoço de final de semana", acredita. Mesmo com a capacidade retomada, o ano de pandemia deixou transformações no negócio. Uma delas foi a construção de uma área externa para receber os clientes com mais segurança. "Fizemos algumas adequações no nosso buffet, para reduzir a circulação. Agora, a sobremesa é servida na mesa e percebemos que funcionou muito bem", expõe Mariana. Ainda na esteira da pandemia, o Mirá pausou sua operação noturna, recebendo apenas eventos fechados. "Pretendemos reabrir quando as coisas estiverem mais estruturadas", projeta.

O Grupo Seasons, que fechou quatro operações durante a pandemia - A Massa, The Chefs BarraShopping, The Chefs Carlos Gomes e Seasons -, não registrou aumento relevante no sábado seguinte à decisão da prefeitura da Capital. A volta do público, no entanto, tem ocorrido de forma gradual.

“O movimento vem crescendo nessas últimas duas semanas com a temperatura estando mais agradável e tendo dias de sol”, aponta Carina Gaviraghi, sócia diretora do Grupo Seasons. A marca unificou todas as operações em um endereço, criando o Seasons Food Hall, na rua Dr. Mauricio Cardoso, n° 23, no bairro Moinhos de Vento. No local, operam The Chefs Hamburgueria, A Massa, Poke by Seasons, A Pizza e Flip - Smash by The Chefs.

“As medidas de flexibilização, dentro de um cenário responsável, são de extrema importância para o nosso setor, que sofreu muito durante este período”, considera Carina.