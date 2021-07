O Procon Móvel estará no Largo Glênio Peres neste sábado (17), para atendimento presencial à população. As equipes do órgão de defesa do consumidor estarão à disposição do público até às 14h, dando orientações, registro de denúncias, abertura de reclamações, consultas de status de reclamações e processos. A iniciativa também busca assegurar o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor.