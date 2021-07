Petrobras bate recorde para atender térmicas

A Petrobras atingiu em junho recorde histórico na oferta de Gás Natural Liquefeito (GNL) regaseificado no País, com um volume instantâneo de 42 milhões de metros cúbicos por dia (m³/dia), informou a estatal. O aumento ocorreu em função do maior despacho de usinas térmicas no País, diante da pior crise hídrica em 91 anos.

Esse marco viabilizou a oferta total de 109,4 milhões de m³/dia de gás natural, um dos maiores volumes dos últimos anos. A oferta total compreende o gás natural produzido no País, a parcela recebida pelos terminais de regaseificação e o volume importado da Bolívia, disse a Petrobras em nota.

O volume de GNL regaseificado é equivalente a todo o volume da produção nacional injetado pela Petrobras na malha integrada atualmente, ou mais do que o dobro do volume de gás importado da Bolívia.

O resultado faz parte de um conjunto de iniciativas que a Petrobras vem adotando para aumentar a oferta de gás natural e garantir o suprimento do mercado nacional neste período de demanda elevada, que teve início no quarto trimestre de 2020, com o incremento das operações das termelétricas determinado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).