Enel X prospecta novas oportunidades no Estado

Tendo participado do Consórcio Poa Luz na disputa pela Parceria Público-Privada (PPP) quanto aos serviços de iluminação pública de Porto Alegre, que acabaram ficando sob a responsabilidade do Consórcio IP Sul depois de uma batalha judicial, a empresa Enel X busca agora outras possibilidades no mercado gaúcho envolvendo essa área, assim como na de mobilidade elétrica e de soluções para cidades inteligentes. Uma das tratativas mais avançadas nesse sentido é relacionada ao município de Lajeado.

A companhia já apresentou à prefeitura da cidade do Vale do Taquari uma Manifestação de Interesse Privado (MIP) para o desenvolvimento de um projeto de iluminação pública e cidades inteligentes. O head de Business to Government da Enel X, Carlos Eduardo Cardoso de Souza, detalha que, a partir dessa movimentação, o município autoriza ou não o prosseguimento de um projeto técnico-financeiro e jurídico para concretizar a ação (definição que ele prevê que deva ocorrer nos próximos 20 dias). O aval não significa que a iniciativa da Enel X será a única apresentada, pois podem surgir outras empresas interessadas em demonstrar suas propostas. Se isso acontecer, posteriormente o município decide pela melhor ideia que deverá ser materializada por uma PPP. Depois dessa etapa, é feita uma consulta pública e lançada uma licitação para definir a implantação da solução. "Nós vamos participar desde a construção do projeto até a participação na licitação e posteriormente na operação", adianta o head de Business to Government da Enel X.

Entre as medidas que podem ser trabalhadas estão o uso de lâmpadas LED para economizar cerca de 50% dos gastos com energia, telegestão, uso de painéis solares, redes multisserviços, com praças com internet gratuita, além da implantação de um sistema de alarme em terrenos que sofrem com problemas de alagamento. "Fazer uma PPP para a iluminação pública estava já no nosso plano de governo. É uma ação que estávamos avaliando desde 2018 e que, no atual cenário, vemos um ambiente mais propício para que essa solução avance", afirma o prefeito lajeadense, Marcelo Caumo. Ele reforça que, a partir da Manifestação de Interesse Privado, será dado início a um procedimento mais amplo de escolha do modelo de projeto que melhor responda às necessidades da cidade e a sua capacidade econômico-financeira para depois fazer a licitação e definir quem executará o empreendimento.

Outra sugestão feita pela Enel X ao município de Lajeado é quanto à mobilidade elétrica e a possibilidade de empregar ônibus elétricos com valores competitivos em relação aos veículos que utilizam diesel. Souza revela que a companhia também tem conversado com operadores de ônibus que atuam em Porto Alegre para introduzir essa novidade na capital gaúcha. "Estamos localizando as possíveis referências em que possam surgir empreendimentos interessantes", enfatiza o executivo.

A empresa já possui projetos de ônibus elétricos em Santiago (Chile) e Bogotá (Colômbia) e pretende trazer essa tecnologia para o Brasil. Segundo o head de Business to Government da Enel X, o conceito de cidades inteligentes abrange locais que conseguem aprimorar a qualidade dos serviços para os cidadãos, assim como reduzir e otimizar custos e abordar temas como a sustentabilidade.