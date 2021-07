Prometeon contrata um terço da mão de obra demitida pela Pirelli em Gravataí

oriundos da operação da Pirelli, que está encerrando as atividades no município. O número representa cerca de um terço da mão de obra total, ou 140 ex-funcionários, dispensada da planta de produção de pneus para motocicletas da Pirelli, que será transferida para São Paulo em julho. Com planta em Gravataí, no Rio Grande do Sul, a fabricante de pneus Prometeon contratou 50 trabalhadoresque está encerrando as atividades no município. O número representa cerca de um terço da mão de obra total, ou 140 ex-funcionários, dispensada da planta de produção de pneus para motocicletas da Pirelli, que será transferida para São Paulo em julho.

Com sede em Milão, na Itália, a Prometeon é uma das líderes no desenvolvimento e fabricação de pneus para a indústria brasileira e, em 2017, adquiriu a parte industrial que atende os setores do agronegócio, caminhões, ônibus e veículos de construção pesada, que pneus OTR (off road) da Pirelli, que também é de origem italiana. A sede administrativa e centro de P&D funcionam em Santo André, em São Paulo.

Em maio de 2021, a empresa de Milão definiu a ampliação da planta de Gravataí, com o objetivo de expandir a produção. Mas antes disso, em janeiro, começou a contratação para preencher novos postos de trabalho. Até agora, 314 integram a nova equipe. Destes, 210 foram destinados a cargos como operadores, inspetores de qualidade, eletricista e outros cargos de manutenção, além de gestores.

Dos ex-funcionários da Pirelli, 93% dos 50 absorvidos já estão trabalhando. O restante começará a atuar na próxima segunda-feira (19). A mão de obra vai trabalhar na produção, manutenção, qualidade e em cargos de operadores, gestores e supervisores.

"Mesmo em um momento desafiador, a empresa aposta na preparação para entrega da demanda que já temos e que será ainda maior no fim da pandemia", avalia o CEO do Prometeon Tyre Group, Eduardo Fonseca, por nota.

Segundo Fonseca, a nova equipe, formada por mais de 300 funcionários contratados desde o início do ano, "vai impactar diretamente na produção", que deverá aumentar em torno de 20% ao mês.