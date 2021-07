Restinga terá Feirão de Empregos neste sábado

Aos moradores da Restinga, atentem-se: neste sábado (17), quem habita o bairro da zona sul de Porto Alegre terá uma chance de se candidatar a um trabalho. Isso porque ocorre o Feirão de Empregos, promovido pelo Sine Municipal, em parceria com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social (FGTAS) e Associação do Comércio e Indústria da Restinga (ACIR).