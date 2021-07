Porto Alegre vai sugerir ao RS novos protocolos para eventos, shows e estádios

A prefeitura de Porto Alegre irá sugerir ao governo do Estado um cronograma com novos protocolos sanitários para eventos sociais, shows e jogos de futebol com presença de público. A proposta é uma abertura gradual, com a realização de eventos com testagem.

Na tarde desta segunda-feira (12), equipes técnicas das secretarias municipais de Saúde, Enfrentamento ao Coronavírus, Desenvolvimento Econômico e Turismo, e Esporte, Lazer e Juventude se reuniram para debater o tema. A ideia do município é permitir a realização de eventos com ingresso apenas de pessoas testadas para Covid-19, provavelmente a partir do final deste mês de julho, e, em um segundo momento, aquelas com esquema vacinal completo.

Nesta terça-feira (13), às 9h, a prefeitura irá discutir com os demais municípios que integram a R10 (Cachoeirinha, Alvorada, Gravataí, Viamão e Glorinha) a atualização do Plano Regional Estruturado de Prevenção e Enfrentamento à Pandemia do Novo Coronavirus (Covid-19).

Público em estádios

A vedação de espectadores em estádios de futebol consta nos protocolos obrigatórios do Estado, portanto, qualquer flexibilização não pode ser determinada pelo município. “Melhoramos o cenário epidemiológico e estamos avançando muito na vacinação. Nossa prioridade é o equilíbrio na abertura das atividades econômicas sem retrocesso”, afirma o secretário extraordinário de Enfrentamento ao Coronavírus da Capital, Cesar Sulzbach.

Também participaram da reunião o diretor da Vigilância Sanitária, Fernando Ritter, o adjunto do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Vicente Perrone, e o secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Antônio Carlos Pereira, o Kiko.