Lance mínimo pela Sulgás será de R$ 927,8 milhões

O governo do Estado já definiu o valor mínimo que espera arrecadar com a privatização da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás): R$ 927.799.896,55. O leilão da estatal está previsto para ocorrer no segundo semestre deste ano e nesta segunda-feira (12) foi realizada a audiência pública para debater o processo de desestatização da empresa. O encontro também serviu para a divulgação de informações do grupo, esclarecimento de dúvidas e ainda o recebimento de sugestões da sociedade.

Na abertura, o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura, Luiz Henrique Viana, contextualizou o caminho percorrido desde o início do processo de privatizações, em 2019, até o momento. “O diálogo entre a Assembleia Legislativa e o governo referente às privatizações ocorre há pelo menos dois anos. Agora, durante o processo de desestatização da Sulgás, estão previstas algumas atividades para o segundo semestre, como o road show, a publicação do edital e a realização da sessão publicação do leilão”, afirmou.

Após, o presidente da Sulgás, Carlos Colón, apresentou as informações técnicas da companhia, os projetos desenvolvidos na empresa e ressaltou que, com a privatização, a empresa vai ter mais agilidade nas contratações e execução de projetos e maior flexibilidade na captação de recursos financeiros. O chefe de operação de estruturação de empresas e desinvestimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Marcos Torreão, exibiu o status do projeto e a produção de estudos técnicos para diagnóstico e modelagem da desestatização. “Nós contratamos serviços técnicos que são necessários para a execução deste projeto, que foram divididos em três etapas: diligências, modelagem econômico-financeira e etapa final”, explicou.

Em 2 de julho de 2019, a Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei 265/2019, que autorizou o Poder Executivo a promover medidas de desestatização da Sulgás. A Lei 15.299 foi sancionada e promulgada dois dias depois. A partir da autorização legislativa, o BNDES foi contratado pelo governo do Estado, em 24 de setembro de 2019, para conduzir o processo de privatização. A estatal é a concessionária responsável pela comercialização e distribuição de gás natural canalizado no Rio Grande do Sul.

Criada em 1993, atua como uma sociedade de economia mista, tendo como acionistas o Estado do Rio Grande do Sul e a Petrobras Gás S/A – Gaspetro. Iniciou a comercialização do gás natural em 2000, com a conclusão do gasoduto Bolívia-Brasil. A Sulgás distribuiu, em média, 2,21 milhões de metros cúbicos de gás natural diariamente a mais de 57 mil clientes, dispondo de uma rede de distribuição de gás com 1.213 quilômetros de extensão, com base em dados de 2019.