BarraShoppingSul inaugura segunda fase do Baixo Barra

O BarraShoppingSul inaugurou no final de semana a segunda fase da estrutura Baixo Barra, que integra as operações de alimentação à área externa do shopping. São 1,5 mil metros quadrados de área de boulevard, que permitirão novas experiências de entretenimento e gastronomia.

Por conta da nova estrutura, a circulação de veículos foi alterada, priorizando o espaço de convivência em um ambiente externo com uma praça com 880 metros quadrados de gramado, rodeada por plantas ornamentais, árvores frutíferas, flores e temperos. "Será um local agradável para tomar chimarrão, contemplar o pôr do sol e para desfrutar do nosso amplo mix de gastronomia ao ar livre", destaca a gerente de marketing do BarraShoppingSul, Tânia Nascimento.

A proposta é aproveitar a localização privilegiada em frente ao Guaíba, com um calçadão interligando toda extensão do shopping, das portarias B a C.

A segunda etapa do Baixo Barra integra a estratégia do shopping de trabalhar cada vez mais os pilares de experiência, entretenimento e gastronomia. A mudança iniciou em 2018 com a repaginação do estacionamento coberto e abertura de um novo acesso. No primeiro semestre de 2019 foi a vez do BarraCadabra, uma área de lazer infantil, com 2,5 mil metros quadrados na parte externa.

O Baixo Barra foi inaugurado no final de 2019, com operações exclusivas, entre elas o Pobre Juan, uma das mais conceituadas casas de carnes do Brasil, e a Tartuferia San Paolo, que tem especialidade em pratos criados à base de trufa. Em 2021, o espaço recebeu a Mercearia Bresser, tradicional pizza paulistana e o Studio Destemperados.

Daimu, Grand Cru, Bah, Outback, Aplebee's, Mamma Mia, além da Lindt, Bacio di Latte, Champanharia Natalício, Origem Coffee e Dubh Craft Beers completam o mix de gastronomia. "Estamos olhando para o futuro e nossa estratégia de longo prazo vai acompanhar uma tendência de mercado no qual os clientes buscam um espaço de convivência e entretenimento", destaca o superintendente do BarraShoppingSul, Eduardo Vitagliano.