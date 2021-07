Obras de ampliação da pista do Salgado Filho serão retomadas em outubro

As obras de ampliação da pista do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, paradas desde abril, devem ser retomadas em outubro, após o período mais chuvoso no Estado. A projeção foi feita pela concessionária do complexo aeroportuário, Fraport Brasil, após a desocupação completa da Vila Nazaré, que impedia a execução . As últimas duas famílias deixaram a vila nesta segunda-feira (12), segundo o Departamento Municipal de Habitação (Demhab).

Em fevereiro, a concessionária comuciou a desaceleração da intervenção após a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aceitar remover o prazo do contrato que era dezembro deste ano. O motivo da medida foi a demora na remoção da vila.

Na área onde ainda restam destroços de antigas moradias e galpões de reciclagem derrubados, terá a chamada Resa, que é a zona de escape e segurança das aeronaves, após o pouso e onde ficarão os equipamentos de navegação. O projeto tem 97,6% da execução. A nova extensão, que passa de 2.280 metros para 3,2 mil metros, está pronta desde o fim de 2020.

Com as obras, que tiveram início em 2019, um dos aparelhos que auxilia na navegação e permite aterrissagem, principalmente, com visibilidade mais baixa devido a nevoeiros, comuns nesta época do ano, teve de ser desligado. Com isso, são frequentes atrasos ou cancelamentos de voos. A situação se manterá no inverno.

A Fraport informa que a conclusão do que falta levará seis meses, portanto, por volta de março de 2022, a extensão com a Resa estará pronta. Com a parada, a concessionária diz ainda que o custo do projeto aumentou. O valor inicial para a ampliação da pista de pouso e decolagem era de R$ 135 milhões. Com o atraso das obras, o valor subirá pelo menos R$ 2,5 milhões.

Em nota durante a tarde, a subsidiária da alemã Fraport reconheceu "o trabalho e o apoio" de diversas instituições, como governo do Estado, prefeitura, Secretaria de Aviação Civil (SAC), Anac e Caixa, "que possibilitaram a finalização da realocação das famílias que viviam na área da Vila Nazaré".

A conclusão seguirá com o consócio responsável pelo conjunto da obra, o HTBM. Quando o ritmo teve de ser reduzido e até mesmo a retomada este ano foi colocada em dúvida pela Fraport, a empresa comunicou a suspensão do contrato com o consórcio. A ativação da nova extensão permitirá que aeronaves com maior peso e tamanho pousem e decolem no Salgado Filho, o que deve potencializar voos internacionais e maior transporte de mercadorias. Um novo Terminal de Cargas (Teca) está sendo finalizado.

Acordos judiciais nos últimos meses possibilitaram a retirada. A Justiça Federal havia definido a concessão de bônus-moradia para os grupos que não aceitar se mudar para o Loteamento Irmãos Maristas, erguido para reassentamento de parte das mais de 1,1 mil famílias da Nazaré.

já eram apenas 69 famílias no local Durante todo o processo, um total de 1.157 famílias foram reassentadas – sendo 1.011 moradoras da área do sítio aeroportuário. Em 15 de abril de 2021,, segundo o Demhab.

“O que passaram para nós é que, assim que as obras retornarem, levará cerca de 6 meses para serem concluídas, então podemos esperar a ampliação da pista do aeroporto para o início do ano que vem”, previu o secretário municipal de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado (PP). A Fraport ainda não confirmou um prazo para a retomada dos trabalhos e nem uma previsão para conclusão.

Machado esteve muito próximo das negociações envolvendo as famílias da Vila Nazaré desde que assumiu o cargo, após a posse do prefeito Sebastião Melo (MDB) em 1º de janeiro deste ano. Ele comemorou o desfecho do impasse: “Um esforço gigante precedeu o dia de hoje. As complexidades da fase final do reassentamento da Vila Nazaré nos desafiaram caso a caso. Mas chegamos ao fim”.

“Tivemos um desfecho muito positivo. Durante todo o processo, sempre respeitamos as famílias, a dignidade de cada um e os direitos humanos – não houve nenhuma remoção forçada, em nenhum momento se precisou utilizar força policial, por exemplo”, afirmou o secretário.

Parte das famílias foi reassentada no loteamento Irmãos Maristas, no bairro Mário Quintana, na Zona Leste de Porto Alegre. Porém, a maior parte dos antigos moradores da Vila Nazaré optou por receber ajuda de custo no valor de R$ 78.889,65, equivalente ao bônus moradia.

Para Machado, “o desenvolvimento econômico traz desenvolvimento social. A ampliação da pista trará aumento das exportações ampliação, que vai repercutir em empregos, arrecadação de impostos e geração de renda para todo o povo gaúcho”.