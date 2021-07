Zaffari pode começar obras de supermercado na Lucas de Oliveira em Porto Alegre

será o da avenida Lucas de Oliveira Um a um os antigos supermercados da bandeira Nacional, ex-Walmart, hoje Grupo BIG e futuro Carrefour, com pontos adquiridos pela Companhia Zaffari, vão sendo transformados na identidade e no modelo de negócio do grupo de autosserviço gaúcho. O próximo da fila, 740, no bairro MontSerrat, uma das regiões mais valorizadas e de renda média e alta de Porto Alegre.

A abertura do Zaffari Lucas de Oliveira, na esquina com a rua Pedro Ivo, deve ocorrer em fim de 2022, projeta o grupo. Pelo menos 200 empregos serão abertos. O novo layout do estabelecimento seguirá o padrão das unidades inauguradas mais recentemente, como a da avenida Panamericana, onde também foi um Nacional, entregue em junho passado, e agora Zaffari Lindoia

A futura filial da Lucas está na lista dos projetos prioritários da prefeitura e têm aceleração no exame pelos órgãos de licenciamento. O valor previsto do projeto, que inclui construção, é de R$ 5,1 milhões, com emprego de 320 pessoas na execução.

Jornal do Comércio, em novembro de 2020, apontou que o grupo somava quase R$ 600 milhões em investimentos habilitados ao rito diferenciado. Considerando outros projetos, o aporte é de quase R$ 1 bilhão na Capital

Outra unidade que também está na etapa inicial de obras é o Zaffari Moinhos, na rua Dr Timotéo , no bairro Moinhos de Vento, que comporá a expansão do Shopping Moinhos.

imóvel na avenida Wenceslau Escobar , na Zona Sul e ex-Nacional, Além do ponto da Lucas, ainda está aguardando a nova personalidade, o, na Zona Sul e ex-Nacional, comprado em 2017 . A liberação para fazer adaptações no prédio e na infraestrutura do terreno comprado pelo Zaffari aguarda o desfecho da tramitação no Escritório de Licenciamento da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus).

O Nacional da Encol, como é chamado por moradores, fechará até o fim do ano, pois o imóvel é do Zaffari, que aguardava a saída da operação até abril, após ordem judicial . Um acordo com o grupo BIG postergou a desocupação para o fim deste ano. O grupo gaúcho vai erguer um novo empreendimento, com supermercado, que será o Zaffari Nilópolis , e duas torres residenciais, em projeto desenvolvido com a Melnick. Compensações no entorno já foram definidas pela prefeitura.

Investimento de R$ 5,1 milhões e construção turbinada

Na Lucas de Oliveira, a preparação do canteiro de obras já havia começado no primeiro semestre. Na sexta-feira (9), a Smamus emitiu a licença de instalação (LI), sinal verde para dar início à transformação prevista, além da licença ambiental.

Em meados de 2018, veio a público que o endereço comercial já tinha novo titular . Na carona, veio a confirmação do negócio na Panamericana . A área pertence a uma congregação religiosa, que não quis vender o patrimônio. O Zaffari conseguiu adquirir um imóvel vizinho para abrir mais espaço para áreas de recebimento de produtos, chamadas docas.

O prédio do antigo Nacional foi erguido em 1999. O novo projeto prevê ampla reforma e ampliação, diz o grupo, por nota. A área do antigo supermercado era de 3,5 mil metros quadrados. Com o novo projeto, o empreendimento terá quatro níveis de operação, com total de mais de 6 mil metros quadrados.

A área do supermercado que era de 1.895,46 metros quadrados passará a 2.483,92 metros quadrados. O subsolo terá vagas de garagem e duas lojas. No primeiro pavimento, que é o térreo, ficará o súper e mais lojas de comércio e serviços. A previsão é de ter 11 checkouts. O segundo e terceiro pavimentos serão operacionais.

"Estamos adotando as diretrizes conceituais das últimas lojas inauguradas pelo Grupo Zaffari. A conclusão está prevista para o fim do segundo semestre de 2022", disse, de forma breve, o empreendedor. O grupo não costuma antecipar nem detalhar o perfil dos projetos. Muitas informações são obtidas por meio do registro nas áreas de licenciamento, percurso obrigatório para a liberação das obras.

Para atualizar a lista de projetos da bandeira

Tem ainda o Zaffari Itália, na mega-área na antiga Gaúcha Cross , na avenida Protásio Alves, na Zona Leste, que deve começar este ano e já tem licença de instalação. No local, tem loteamento para unidades residenciais, shopping e operação comercial de escritórios.

O blog Pensar a Cidade atualizou a lista em maio, com projetos como o Força e Luz , na região do bairro Santa Cecília, que tramita à espera de licenças.

Mas o maior projeto e de longa duração, que o grupo não chega nem a dizer quando concluirá, será o "bairro-cidade" Boulevard Germânia, às margens da BR-116, em Novo Hamburgo. A LI para as obras foi emitida no fim de junho

Gravataí também tem empreendimento da marca já nas primeiras intervenções, com previsão de ser erguido um centro comercial, unidades residenciais e parque. A licença para as obras saiu em meados de 2020.