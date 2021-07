Sam's Club de Caxias do Sul oferta empregos e deve abrir em agosto

A segunda unidade do Sam’s Club, bandeira do Grupo BIG, comprado pelo Carrefour segundo anúncio feito em março passado , no Rio Grande do Sul está prestes a abrir em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A loja está na reta final de reformas, já com as cores em tons de azul da bandeira do clube de compras, e abriu vagas para emprego.

A expectativa é que a filial caxiense abra em agosto. O primeiro e único Sam's Club até agora em território gaúcho funciona em Porto Alegre, na mesma área onde fica um dos hipermercadso BIG, na Zona Norte da Capital. No País, são mais 38 unidades em diversos estados.

Em Caxias do Sul, a filial vai abrir na área central, na avenida Júlio de Castilhos, 1899. No endereço, funcionava até fevereiro deste ano um BIG, o único hipermercado da rede na maior cidade da região e uma das economias mais fortes do Estado.

Segundo o grupo BIG, as vagas de trabalho fazem parte de um pacote de 435 postos abertos em lojas das regiões Sul e Sudeste do País.

O Sam’s Club contrata também para Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Americana (SP). As oportunidades são para operador de loja, auxiliar de perecíveis, açougueiro, vendedor, confeiteiro, fiscal de prevenções e perdas, agente de cartões e serviços financeiros.

Para saber, as opções de postos em Caxias do Sul basta acessar o site https://jobs.kenoby.com/grupobig, e busca pela cidade e bandeira. A rede observa que há oferta para pessoas com deficiência em todas as funções.