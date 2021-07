Pop Center tem 120 vagas para ocupar estandes

Foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre nesta sexta-feira (9) o edital de chamamento público para interessados em ocupar 120 estandes disponíveis no Centro Popular de Compras (CPC), o Pop Center, além de mais 120 vagas para o cadastro reserva. As inscrições ocorrem de 19 de julho a 3 de agosto.

Podem participar do processo pessoas físicas ou jurídicas, empresário Individual e Microempreendedor Individual (MEI), brasileiro, nato ou naturalizado, estrangeiro em situação legal e regular e maior de 18 anos.

(Lista de documentos no final do texto) Os interessados devem enviar a ficha para o e-mail: [email protected] ou entregar presencialmente na Sala do Empreendedor, na av. Júlio de Castilhos, 120 – andar térreo, das 10h às 16h.

A homologação dos inscritos que atenderem aos requisitos será publicada no Diário Oficial no dia 6 de agosto e o sorteio das vagas está previsto para o dia 16. Já a classificação final deverá ser homologada no dia 26.

A iniciativa que busca incentivar o empreendedorismo, foi da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Documentação obrigatória: