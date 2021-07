Nubank lança cartão para alta renda

O Nubank anunciou, nesta terça-feira (6), o lançamento de um cartão voltado para a alta renda. Foi o primeiro anúncio feito pelo banco digital após a chegada da Anitta ao conselho de administração da instituição.

Chamado de Ultravioleta, o cartão tem mensalidade de R$ 49 - uma novidade para o Nubank, que se diferenciou dos grandes bancos e cresceu oferecendo um cartão sem anuidade e taxas. Ficam isentos da mensalidade os clientes que tiverem gastos mensais de no mínimo R$ 5.000 nos últimos três meses ou que tenham pelo menos R$ 150 mil guardados ou investidos entre o Nubank e a Easynvest.

O produto é um ponto fora da curva na trajetória do Nubank, cuja propaganda se assenta sobretudo na facilidade de acesso e inclusão financeira - ambos pontos reforçados com a chegada de Anitta.

Ao anunciar sua ida ao conselho do banco, a cantora ressaltou a dificuldade de acesso a crédito entre trabalhadores informais e disse que ficou impressionada "ao ver o trabalho do Nubank em fazer com que milhões de pessoas se sintam incluídas, podendo ter uma vida financeira melhor".

Questionada sobre essa discrepância, Cristina Junqueira, sócia-fundadora do Nubank, afirmou que o banco já possui produtos para diversos segmentos, e o que faltava era uma oferta premium.

O novo cartão terá bandeira Mastercard Black e, além dos benefícios oferecidos pela bandeira -como uma sala VIP no aeroporto, acesso a wi-fi e seguro viagem-, também contará com cashback automático de 1% sem prazo de validade. Os recursos poderão ser deixados na conta, transferidos para fundos específicos na Easynvest (corretora comprada pelo Nubank) ou trocados por milhas.