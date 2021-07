Leilão da Aplub Capitalização termina sem arrematantes

Acabou sem propostas o leilão da Aplub Capitalização realizado na tarde desta terça-feira (6). No total, foram ofertados cinco lotes de ativos que representavam no seu conjunto um lance inicial de R$ 60.059.144,00. Os empreendimentos abrangiam quatro edifícios, sendo dois em Porto Alegre e outros dois em Recife e Salvador, algumas vagas de garagem, além da própria operação da empresa.

O certame teve como motivação obter recursos para quitar parte do débito contraído pela Aplub Previdência (companhia que faliu no segundo semestre de 2020 ). A Aplub Capitalização, uma emissora de títulos de capitalização, é uma empresa independente da massa falida do grupo.

O ativo individual que tinha previsão de maior lance inicial era a operação da Aplub Capitalização, avaliada em R$ 29,5 milhões. Também eram destaques do certame os prédios Aplub Parobé e Mauá, situados na região da Avenida Júlio de Castilhos, no Centro de Porto Alegre, estimados, respectivamente, em R$ 20,5 milhões e R$ 6,9 milhões.

Em relação ao leilão desta terça-feira, a interventora da Superintendência de Seguros Privados (Susep) Maristela Bravo argumenta que é usual, nos processos envolvendo massas falidas, que a venda não se conclua na primeira chamada — o que inclusive já ocorreu anteriormente com outros bens da Aplub. Um novo certame, com os mesmos ativos, será disputado no dia 20 de julho, às 14h30min, com lances partindo de 50% do valor de avaliação. “Nossa expectativa é de que os lotes sejam arrematados por patamares superiores ao mínimo, considerando a manifestação de interessados pela empresa e por seus imóveis”, diz Maristela.

O novo leilão poderá ser acompanhado presencialmente na sede do leiloeiro (Raupp Leilões, em Gravataí, na Rua Otávio Schemes, 3745) ou de forma remota pelo site www.rauppleiloes.com.br (onde também é possível obter mais informações sobre os bens ofertados).