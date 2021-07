Petrobras anuncia alta dos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha

A Petrobras confirmou o reajuste do preço do gás liquefeito de petróleo (GLP). O quilo do combustível, que é o insumo do gás de cozinha, passará para R$ 3,60, um aumento médio de R$ 0,20 ou 6%. Nesta segunda-feira (5), a empresa subiu também os valores da gasolina, também em 6%, e do óleo diesel, em 3,7%.