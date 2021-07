Prefeitura de Porto Alegre adere ao projeto Passaporte Turista Cidadão

Iniciar o processo de retomada do turismo rural é a motivação da parceria que a prefeitura da capital gaúcha firmou neste sábado (3), lançando a iniciativa “Passaporte Turista Cidadão – Edição Porto Alegre”. O programa é uma ação da Emater/Ascar em parceria com o governo municipal, que busca estimular experiências turísticas locais e regionais.

Na Cabanha Costa do Cerro, no Lami, o lançamento reuniu pequenos empreendedores rurais, parceiros do programa. Na Capital, nove propriedades estão participando do programa. Todas localizadas nos caminhos rurais, que ficam entre o Extremo Sul e Leste de Porto Alegre. “Essa ação é uma forma de ver que não estamos sós. O turismo rural é uma luta árdua. Temos espaços qualificados, que promovem contato com a natureza“, afirmou o proprietário da Cabanha Costa do Cerro, Nairo Guerisoli.

Caberá à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) a articulação com as propriedades, a divulgação e promoção do projeto, a impressão e distribuição do passaporte, além do monitoramento de resultados. “Nós temos um potencial turístico gigantesco na zona rural de Porto Alegre, mas que ficou esquecido durante muito tempo. Agora, nosso foco é criar ações para fomentar o desenvolvimento deste setor tão importante da nossa Capital”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni.

Durante o mês de junho equipes da diretoria de turismo da secretaria visitaram as nove propriedades que aderiram ao projeto para conhecer as experiências, o funcionamento de cada destino e contribuir com informações técnicas. Todas estão localizadas na área rural de Porto Alegre. “Esse programa, que está em construção, é uma tentativa de aproximar o público urbano do público rural, pensando o turista cidadão”, disse o representante da Emater Luiz Paulo Ramos.





Passaporte

A cada visita em uma das propriedades, o turista terá seu passaporte carimbado. No quinto passeio receberá um desconto de 10%. O passaporte poderá ser impresso pelo próprio turista e também estará disponível nas propriedades participantes do projeto.





Propriedades com passaporte





Cabanha Costa do Cerro - Estrada da Taquara, 1834, Lami - Porto Alegre - RS





Cabanha La Paloma - Av. Edgar Pires de Castro, 9089 - Porto Alegre - RS





Fazendinha - Av. do Lami, 4667 - Belém Novo - Porto Alegre - RS





Granja Lia - Estrada São Caetano, 3000 - Lami - Porto Alegre - RS





Quinta das Tarumãs - Rua Jardim Boa Vista, 1000 Altura Av. Lami, 5693 Bairro Boa Vista do Sul - Porto Alegre - RS





Serra da Extrema Orgânica - Rua Luís Correa da Silva, 6500 - Extrema - Porto Alegre - RS





Sítio Canto Rural - Rua do Jesuíno, 200 - Belém Novo - Porto Alegre - RS





Sítio do Mato - Estrada do Rincão 1860/550 - Rincão - Porto Alegre - RS





Sítio Santa Fé RS - Beco da Vitória,1100 - Bairro Lageado - Porto Alegre- RS