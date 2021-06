Conta de luz deve sofrer novos aumentos ainda em 2021

O consumidor recém recebeu a notícia do aumento das bandeiras tarifárias de energia e, muito provavelmente, terá que preparar o bolso para arcar com mais elevações na conta de luz neste ano. Na terça-feira (29), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) definiu um incremento de 52% na bandeira vermelha patamar 2, passando de R$ 0,06243 para R$ 0,09492 a cada kWh consumido (ou seja, R$ 9,492 pagos a mais na tarifa a cada 100 kWh), que já vale para julho. Porém, no mesmo dia o órgão regulador abriu consulta pública, que será realizada entre 1º e 30 de julho, para debater se esse valor poderá subir nos próximos meses para R$ 11,50 a cada 100 kWh, que é a tendência do momento.

A coordenadora de Gestão e Inteligência de Mercado no Grupo Safira, Juliana Hornink, adianta que é esperado que ocorra, pelo menos, mais um reajuste na bandeira devido à carência hidrelétrica pela qual passa o Brasil. “É justamente para dar o sinal econômico para a população que a situação é crítica”, enfatiza a integrante do Grupo Safira. De acordo com informações do Operador Nacional do Sistema (ONS) Elétrico, os reservatórios hidrelétricos da região Sudeste/Centro-Oeste, os mais importantes do País, encontravam-se na terça-feira (29) a 29,13% de sua capacidade plena.

Esse quadro tem ocasionado o acionamento das termelétricas, uma geração normalmente mais cara do que a hidreletricidade. Juliana compara as térmicas a um seguro. “Quando a gente paga um seguro de carro imaginamos não usar, mas chega uma hora que precisamos e nem sempre é o mais barato”, aponta. Ela lembra que, inicialmente, quando se esperava que ocorresse um reajuste dentro de uma situação normal do setor elétrico, o percentual de aumento projetado para a bandeira vermelha patamar 2 era de apenas 1,67%. No entanto, o panorama da crise hídrica fez com que a Aneel determinasse um incremento de mais de 50% para julho.

Juliana recorda que desde meados de outubro as condições hidrelétricas do País estão pressionando os custos de energia. Ela acrescenta que as elevações dos valores das bandeiras não têm como blindar totalmente os reajustes individuais das distribuidoras e esse custo maior com as termelétricas também “respingará” na ocasião em que as concessionárias atualizarem suas tarifas. Ela reforça que a própria diretoria da Aneel comentou que, mesmo com o aumento inicial de 52% na bandeira vermelha patamar 2, ainda restaria um déficit de cerca de R$ 2 bilhões para custear a energia mais cara que está sendo utilizada. No caso das duas maiores distribuidoras gaúchas, a RGE já teve seu reajuste realizado em 19 de junho deste ano, com efeito médio de 9,95% para o consumidor, e a CEEE-D terá sua revisão tarifária no dia 22 de novembro.

Sobre riscos quanto ao abastecimento de energia no País, a coordenadora de Gestão e Inteligência de Mercado no Grupo Safira diz que é difícil adiantar se haverá ou não problemas quanto ao fornecimento nos próximos meses. Ela frisa que os patamares dos reservatórios da região Sudeste/Centro-Oeste atualmente estão em níveis semelhantes aos de 2001, quando houve racionamento no Brasil, mas ressalta que a matriz elétrica nacional hoje é mais robusta que no passado.

Já a especialista em Direito de Energia do escritório Urbano Vitalino Advogados e membro do Instituto Brasileiro de Estudos do Direito da Energia (IBDE), Desire Tamberlini, enfatiza que o sistema de bandeiras utiliza justamente as cores de um sinal de trânsito para alertar o consumidor sobre a situação energética. A cor vermelha aponta uma oferta mais restrita, a amarela uma condição intermediária e a verde uma maior disponibilidade. “Reflete a realidade pela qual estamos passando e tem como objetivo induzir ao uso mais consciente da energia”, destaca. A partir desta quinta-feira (1), além da alteração na bandeira vermelha patamar 2, ocorrerão mudanças nas outras cores. Sob a verde não incide custos extras, na amarela será cobrado R$ 1,874 a cada 100 kWh consumidos e na vermelha patamar 1 será onerado R$ 3,971 a cada 100 kWh.

Conforme projeções da Aneel, até outubro, as chances da bandeira vermelha patamar 2 ser acionada são mais de 50%, para novembro o percentual é de 39,5% e para dezembro é de 16,2%. Desire salienta que o próprio ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, já realizou um pronunciamento, em cadeia nacional de rádio e televisão solicitando que a sociedade adote um uso mais racional da energia.