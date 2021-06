CCG Saúde, comprado pela Intermédica, assume clientes da Multiclínica

O CCG Saúde, comprado pelo grupo Notredame Intermédica, adquiriu a carteira de clientes da Multiclínica, que concentra sua atuação nos municípios do Vale do Sinos, com o objetivo comum de ampliar a oferta de atendimento de qualidade na área da saúde no Sul do País. A integração das duas operações irá ocorrer durante o mês de julho.

Em meio à pandemia, as duas empresas fortaleceram laços, sendo a aquisição da carteira de clientes uma consolidação natural. Com isso, tanto os beneficiários do CCG Saúde como da Multiclínica terão uma estrutura ainda mais completa à disposição, sem qualquer alteração dos benefícios que já vinham sendo ofertados.

As duas operações já mantinham uma parceria de reciprocidade, em que clientes Multiclínica têm atendimento nas unidades CCG Saúde e vice-versa. De lá para cá, os serviços disponíveis foram aumentando, com novas inclusões de procedimentos e consultas.