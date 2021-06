Consumo das classes C e D se recupera no Rio Grande do Sul e sobe 20% em maio

O consumo das classes C e D no Rio Grande do Sul cresceu 20% em maio em comparação com abril, de acordo com a Pesquisa de Hábitos de Consumo da Superdigital, fintech do banco Santander. No Brasil, o aumento foi de 8%, após uma sequência de quedas nos meses de fevereiro, março e abril. O levantamento é realizado mensalmente e busca traçar o perfil do consumidor das classes C e D.

No Rio Grande do Sul, destacaram-se as categorias transporte (27%), drogaria (10%) e automóveis e veículos (9%). Por outro lado, houve queda nos setores companhias aéreas (-50%), serviços (-13%) e prestadores de serviços (-13%).

Consumo das classes C e D no RS em maio em relação à abril

Todas as regiões do Brasil apresentaram melhora, mas o crescimento mais robusto foi no Norte (14%) e no Sudeste (10%). Sul, Centro-Oeste e Nordeste tiveram alta de 9%, 5% e 2%, respectivamente.

No País, os setores que mais alavancaram os números foram lojas de roupas (12%), transportes (10%), restaurante (10%), combustível (8%) e hotéis e motéis (8%). Os gastos que mais tiveram queda foram com diversão e entretenimento (-19%), principalmente, jogos online.

Com a reabertura quase que completa das atividades econômicas, os gastos em estabelecimentos físicos aumentaram, reduzindo o consumo no comércio eletrônico.

Em abril o consumo online representou 25% do total das compras no Brasil e passou para 22% em maio. Já o consumo em lojas físicas passou de uma representatividade de 75% em abril para 78% em maio.

Depois do fechamento do comércio que houve no início do ano, as pessoas voltaram a ir a restaurantes e lojas. Percebemos uma mudança até no consumo de entretenimento, já que nos meses anteriores identificamos crescimento de gastos com jogos online. Agora, o consumo está sendo em parques de diversão, academias, entre outros serviços presenciais”, aponta a CEO da Superdigital no Brasil, Luciana Godoy.